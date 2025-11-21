Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La DGT demana molta precaució a la carretera amb aquestes accions

Les distraccions, l’alcohol i l’excés de velocitat continuen sent els factors més freqüents en els accidents mortals, segons les dades de Trànsit

La DGT demana molta precaució a la carretera amb aquestes accions

La DGT demana molta precaució a la carretera amb aquestes accions / CC0

Bruna Segura

Girona

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha demanat extremar la precaució a la carretera davant diverses conductes que incrementen notablement el risc d’accident. L’organisme recorda la importància de conduir amb atenció, respectar la distància de seguretat i complir els límits de velocitat per evitar situacions imprevistes.

Les dades de 2024 mostren que 1.785 persones van morir en accidents de trànsit, amb tres factors recurrents: distraccions, alcohol i velocitat. A més, el 76% dels conductors admeten que es distreuen sovint mentre condueixen.

Distraccions al volant

Les distraccions són el factor més present en els sinistres mortals, apareixent en el 30% dels casos. La més habitual és utilitzar el telèfon mòbil. Sostenir-lo mentre es condueix està sancionat amb 200 euros i 6 punts del permís, ja que comporta un alt risc de col·lisió.

Una altra distracció freqüent és fumar al volant. Tot i que no està explícitament prohibit, si suposa una distracció pot comportar una multa de 200 euros. Llançar burilles per la finestra implica 500 euros i 6 punts.

Un error molt perillós és no portar el cinturó de seguretat cordat, sancionat amb 200 euros i 4 punts. En cas d’accident, cal substituir-lo perquè perd eficàcia.

Alcohol i drogues

Conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues continua sent una de les principals causes d’accidents greus. Les sancions per alcohol varien segons la taxa:

  • Fins a 0,50 mg/l: 500 euros i 4 punts
  • Més de 0,50 mg/l: 1.000 euros i 6 punts
  • Reincidència: 1.000 euros i 4 o 6 punts
  • En cas de drogues, la multa és de 1.000 euros i 6 punts. Superar els 0,60 mg/l o negar-se a les proves pot constituir delicte.

Excessos de velocitat

La velocitat és un altre factor determinant en els accidents mortals, present en el 22% dels sinistres del 2024. Sobrepassar el límit és una de les infraccions més habituals i comporta sancions que varien en funció de la velocitat excedida.

La DGT recorda que els límits són diferents segons el vehicle i la via:

  • Cotxes, motos i furgonetes (MMA < 3.500 kg) segueixen la taula general de velocitats.
  • Camions i vehicles més pesants han de circular a 90 km/h en autopistes i autovies, i entre 70 i 80 km/h en carreteres convencionals.
  • En zones urbanes, el límit habitual és de 50 km/h.

La DGT insisteix que mantenir l’atenció i respectar les normes continua sent la millor manera de prevenir accidents i reduir la sinistralitat viària.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents