Així has de revisar els pneumàtics del teu vehicle, segons les recomanacions de la DGT
Un manteniment correcte de les rodes és essencial per evitar ensurts i garantir la seguretat a les carreteres catalanes
Els pneumàtics són l’únic punt de contacte entre el vehicle i l’asfalt, i per això el seu estat és determinant per a la seguretat en la conducció. Per evitar incidents a les carreteres de Catalunya i les comarques gironines, la DGT recorda la importància de revisar-los periòdicament.
Conduir amb pneumàtics en mal estat pot comportar multes de 200 euros per roda, ja que es consideren un risc per al trànsit. A més, si les condicions meteorològiques ho exigeixen —com en episodis de neu o gel— és obligatori portar cadenes o pneumàtics d’hivern, amb sancions si no es compleix aquesta norma.
Els principals motius de sanció relacionats amb els pneumàtics són:
- Desgast excessiu: La profunditat mínima legal del dibuix és d’1,6 mm. Circular per sota d’aquest límit redueix l’adherència, augmenta el risc d’aquaplaning i està prohibit.
- Danys o deformacions: Talls, abultaments, esquerdes o deformacions poden comprometre la seguretat.
- Incompatibilitat: Muntar pneumàtics no homologats o de mides incorrectes pot provocar multa i, fins i tot, no passar la ITV.
Segons les recomanacions de la DGT, per mantenir els pneumàtics en bon estat cal seguir aquests passos:
- Comprovar la pressió almenys un cop al mes i sempre en fred. La pressió ha d’ajustar-se a la que indica el fabricant del vehicle.
- Revisar la profunditat de la banda de rodament, assegurant-se que no baixa dels 1,6 mm legals i que no hi ha objectes incrustats ni danys visibles.
- Inspectar visualment els pneumàtics com a mínim un cop al mes o abans d’un trajecte llarg.
- Portar cadenes o pneumàtics d’hivern en zones amb risc de neu, i circular amb prudència en condicions adverses.
Un control regular dels pneumàtics no només evita sancions: també és una de les mesures més senzilles i efectives per garantir una conducció segura a les carreteres del país.
