Així has de revisar els pneumàtics del teu vehicle, segons les recomanacions de la DGT

Un manteniment correcte de les rodes és essencial per evitar ensurts i garantir la seguretat a les carreteres catalanes

Així has de revisar els pneumàtics del teu vehicle, segons les recomanacions de la DGT

Bruna Segura

Girona

Els pneumàtics són l’únic punt de contacte entre el vehicle i l’asfalt, i per això el seu estat és determinant per a la seguretat en la conducció. Per evitar incidents a les carreteres de Catalunya i les comarques gironines, la DGT recorda la importància de revisar-los periòdicament.

Conduir amb pneumàtics en mal estat pot comportar multes de 200 euros per roda, ja que es consideren un risc per al trànsit. A més, si les condicions meteorològiques ho exigeixen —com en episodis de neu o gel— és obligatori portar cadenes o pneumàtics d’hivern, amb sancions si no es compleix aquesta norma.

Els principals motius de sanció relacionats amb els pneumàtics són:

  • Desgast excessiu: La profunditat mínima legal del dibuix és d’1,6 mm. Circular per sota d’aquest límit redueix l’adherència, augmenta el risc d’aquaplaning i està prohibit.
  • Danys o deformacions: Talls, abultaments, esquerdes o deformacions poden comprometre la seguretat.
  • Incompatibilitat: Muntar pneumàtics no homologats o de mides incorrectes pot provocar multa i, fins i tot, no passar la ITV.

Segons les recomanacions de la DGT, per mantenir els pneumàtics en bon estat cal seguir aquests passos:

  • Comprovar la pressió almenys un cop al mes i sempre en fred. La pressió ha d’ajustar-se a la que indica el fabricant del vehicle.
  • Revisar la profunditat de la banda de rodament, assegurant-se que no baixa dels 1,6 mm legals i que no hi ha objectes incrustats ni danys visibles.
  • Inspectar visualment els pneumàtics com a mínim un cop al mes o abans d’un trajecte llarg.
  • Portar cadenes o pneumàtics d’hivern en zones amb risc de neu, i circular amb prudència en condicions adverses.

Un control regular dels pneumàtics no només evita sancions: també és una de les mesures més senzilles i efectives per garantir una conducció segura a les carreteres del país.

