No portes aquests documents al cotxe? Compte: et podrien posar una bona multa
No disposar de la documentació obligatòria pot comportar sancions que van dels 10 als 500 euros, i en alguns casos fins i tot penes de presó
Quan circulem amb el vehicle, és imprescindible extremar la precaució i tenir a mà tota la documentació obligatòria, ja que els agents poden requerir-la en qualsevol moment. No portar-la pot comportar multes importants, especialment si es produeix un accident o una aturada policial.
Un dels documents essencials és el permís de circulació, que acredita la titularitat del vehicle i autoritza la seva circulació. Inclou dades com la data de matriculació o el número d’identificació. Es pot portar en format físic o digital. Si un agent el sol·licita i no el portes, la sanció és de 10 euros, mentre que circular sense un permís vàlid pot suposar una multa de fins a 500 euros.
També és obligatori disposar de la targeta de la ITV, que certifica que el vehicle ha passat amb èxit la inspecció tècnica. No tenir la ITV en regla comporta sancions de 200 euros en cas de resultat desfavorable i de 500 euros si és negativa. No portar la pegatina de la ITV pot suposar fins a 100 euros de multa, i manipular-la implica sancions que van dels 6.000 als 12.000 euros, a més de possibles penes de presó de tres a sis mesos.
Un altre element imprescindible és la pegatina d’emissions (0, ECO, C o B), que s’ha de col·locar a la part inferior dreta del parabrisa. No portar-la correctament col·locada pot comportar multes de fins a 200 euros, tot i que l’import pot variar segons la normativa municipal.
El conductor també ha de portar sempre el carnet de conduir, ja sigui en format físic o digital. No presentar-lo pot implicar una sanció de fins a 100 euros. En cas que el document contingui dades incorrectes o no actualitzades, la multa és de 80 euros, i si està caducat pot arribar als 200 euros. Conduir sense un permís vàlid —per retirada, suspensió o inexistència— pot comportar penes de presó de tres a sis mesos, multes de 12 a 24 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies.
Les autoritats recorden que portar tota la documentació en regla és essencial per circular amb seguretat i evitar sancions que poden resultar molt elevades.
