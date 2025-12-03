Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

No revises els pneumàtics a l’hivern? Aquesta és la multa que et poden posar

Mantenir els pneumàtics en bon estat és essencial per a la seguretat viària i per evitar sancions de fins a 800 euros

No revises els pneumàtics a l'hivern? Aquesta és la multa que et poden posar / getty images

Bruna Segura

Girona

Revisar els pneumàtics del vehicle és una tasca imprescindible per garantir la seguretat a la carretera. Són l’únic punt de contacte amb l’asfalt i, si es troben en mal estat, poden provocar accidents o comportar multes importants.

Segons les recomanacions de la DGT, és necessari comprovar periòdicament que els pneumàtics funcionen correctament. La pressió s’ha de revisar almenys un cop al mes, i sempre en fred, per evitar errors en la medició. També cal assegurar-se que la profunditat del dibuix de la banda de rodament no baixi del mínim legal de 1,6 mil·límetres, ja que aquesta reducció afecta l’adherència i augmenta el risc d’aquaplaning.

A més, és important inspeccionar les rodes a la recerca de talls, deformacions, esquerdes o objectes incrustats, especialment abans de fer un viatge llarg. En zones de neu o baixes temperatures, convé portar cadenes o pneumàtics d’hivern.

Quan els pneumàtics estan en mal estat, els agents de trànsit poden considerar que el vehicle suposa un perill per a la circulació. La sanció és de 200 euros per roda, arribant fins als 800 euros si les quatre es troben en condicions inadequades. A més, circular sense cadenes quan són obligatòries també comporta una multa de 200 euros.

Els tres motius més habituals pels quals es pot rebre una sanció relacionada amb els pneumàtics són:

Desgast excessiu: una profunditat inferior a 1,6 mm incompleix el Reglament General de Circulació.

Danys o deformacions: talls, abultaments o esquerdes que comprometin la seguretat.

Incompatibilitat: utilitzar pneumàtics de mides no homologades o inadequades per al vehicle.

Mantenir els pneumàtics en bon estat no només evita multes, sinó que és clau per garantir una conducció segura, especialment durant els mesos d’hivern.

