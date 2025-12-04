Compte: La DGT alerta sobre aquesta acció habitual entre els conductors que et pot costar una bona multa
Superar els límits de velocitat continua essent una de les infraccions més freqüents i perilloses, segons la Direcció General de Trànsit
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha tornat a alertar els conductors sobre el risc i les conseqüències de circular per sobre de la velocitat permesa, una pràctica encara massa habitual a les carreteres de l’Estat. Segons dades de l’organisme, una gran part dels sinistres greus tenen la velocitat excessiva com a factor determinant.
Els informes recents indiquen que entre un 10 i un 15% dels accidents i fins al 30% dels sinistres mortals estan relacionats directament amb una velocitat inadequada. A més, prop del 60% dels conductors admeten que, sovint, circulen més ràpid del que marca la normativa, especialment en carreteres convencionals i vies ràpides.
La DGT recorda que excedir el límit de velocitat incrementa de manera notable el risc de perdre el control del vehicle, allarga la distància de frenada i redueix l’eficàcia dels sistemes de seguretat. Tot plegat fa augmentar la gravetat dels accidents i les possibilitats de patir lesions greus.
Pel que fa a les sancions, superar els límits establerts pot comportar multes elevades i la pèrdua de punts del carnet. En els casos considerats molt greus, la infracció es pot tipificar com a delicte segons l’article 379 del Codi Penal, amb penes que poden anar des de presó de 3 a 6 mesos, multes de 6 a 12 mesos, treballs en benefici de la comunitat i la retirada del permís de conduir durant 1 a 4 anys.
Si a més es determina que hi ha hagut conducció temerària, l’article 380 del Codi Penal preveu sancions encara més dures, que poden arribar fins a presó de 2 a 5 anys, multes de 12 a 24 mesos i la pèrdua del dret a conduir entre 6 i 10 anys.
La DGT insisteix que el respecte dels límits de velocitat és essencial per reduir la sinistralitat i garantir una circulació més segura per a tothom.
