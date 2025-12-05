Els consells de la DGT per revisar els pneumàtics correctament
La seguretat viària és primordial a la carretera
Rubén Burillo
Revisar els pneumàtics és essencial si volem evitar qualsevol accident de trànsit. Les rodes poden fer-se malbé pel clima, l'asfalt o la carretera de terra, per una punxada, etc. Així doncs, estar atents a ells és imprescindible. Aquests són els consells de la DGT per fer-ho correctament i gaudir d'una seguretat viària excepcional.
Multes per circular amb pneumàtics en mal estat
Les rodes del vehicle són molt importants perquè són l'únic punt de contacte entre el vehicle i l'asfalt. Si els pneumàtics es troben en mal estat, els agents de trànsit consideressin que suposen un perill per a la circulació i altres conductors, i poden acabar retenint el cotxe. La multa per portar els pneumàtics en males condicions és de 200 euros per cadascuna de les rodes. És a dir, 800 euros pels quatre pneumàtics.
Amb el descens de les temperatures i el començament de les nevades, has de portar les cadenes al cotxe. Si no en portes quan és obligatori, et multaran amb 200 euros. A més, els motius pels quals et poden sancionar pels pneumàtics del cotxe poden ser:
- Un desgast excessiu: La profunditat de les ranures de la banda de rodament no pot ser inferior a 1,6 mm, un límit establert pel Reglament General de Circulació. Si el dibuix dels teus pneumàtics està per sota, us multaran.
- Danys o deformacions: Si els teus pneumàtics tenen talls, voluminosos, esquerdes o deformacions que puguin comprometre la teva seguretat i altres usuaris de la via, els agents podrien sancionar-te.
- Pneumàtics incompatibles: Els pneumàtics són de diferents mides i cal escollir els adequats per a cada vehicle. Muntar rodes que no són aptes per al cotxe o que no estan homologades, és prou motiu per rebre una multa de trànsit, a més de no superar la ITV.
Com has de revisar els pneumàtics, segons la DGT?
És imprescindible assegurar-se que els pneumàtics estan en bon estat, ja que són fonamentals per al funcionament correcte del vehicle. Per no tenir cap imprevist, has de seguir aquests consells de la DGT per revisar les rodes del teu vehicle:
- Comproveu que la pressió de cada pneumàtic és la recomanada pel fabricant: El recomanable és que reviseu la pressió dels pneumàtics almenys una vegada al mes, i l'heu d'ajustar a la indicada pel fabricant del vehicle. Recordeu revisar les pressions dels pneumàtics en fred, perquè si ho feu en calent, el mesurament es desvirtua.
- Revisa la profunditat de la banda de rodament (mínim legal: 1,6 mil·límetres): Has de revisar els pneumàtics de tant en tant a la recerca de possibles esquerdes, talls, deformacions o objectes incrustats. Una roda amb defectes pot ser perillosa durant un viatge llarg en què se circuli a alta velocitat de forma continuada. Recorda que, quan t'acostes al límit legal d'1,6 mil·límetres de profunditat de la banda de rodament, la capacitat d'evitar l'aquaplàning es redueix i, a més, està prohibit circular amb profunditat més baixa (multa de 200 euros per cada pneumàtic).
- Inspecciona com a mínim una vegada al mes els pneumàtics o abans de fer un viatge llarg.
- Porta cadenes o pneumàtics d'hivern o de tot temps a zones de neu, i circula amb precaució.
