Estigues alerta: Les 8 coses que has de revisar del cotxe abans de viatjar aquest pont de desembre
Una posada a punt bàsica pot prevenir accidents, millorar la seguretat i estalviar reparacions molt costoses
Amb l’arribada del Pont de Desembre, molts conductors utilitzaran el cotxe per viatjar. Però una part important de les avaries es podrien evitar amb una revisió prèvia. Per millorar la seguretat i reduir riscos, aquests són els vuit elements essencials que cal comprovar abans de sortir a la carretera.
1. Neumàtics
Són l’únic contacte amb l’asfalt. Cal assegurar que el dibuix tingui com a mínim 1,6 mm de profunditat i que la pressió sigui l’adequada segons el fabricant. Un bon estat garanteix adherència i allarga la vida útil del pneumàtic.
2. Nivell i estat de l’oli
L’oli evita desgast i avaries greus al motor. Comprovar-ne el nivell i fer el canvi quan toca, juntament amb el filtre, és clau per reduir consum i prevenir danys que poden resultar molt costosos.
3. Líquid i pastilles de fre
Un líquid de fre en bon estat és imprescindible per una frenada segura. Es recomana canviar-lo anualment. També és important revisar les pastilles de fre i substituir-les si estan desgastades.
4. Amortidors
Aquest component influeix directament en l’estabilitat i el control del vehicle. Un amortidor deteriorat pot afectar també la frenada i la direcció, augmentant el risc d’accident.
5. Líquid refrigerant
Especialment a l’hivern, el refrigerant evita sobreescalfaments i congelacions del motor. Cal revisar-ne el nivell i l’estat per prevenir avaries molt costoses.
6. Escobilles i líquid del netejaparabrises
La visibilitat és vital, sobretot amb pluja o poca llum. És recomanable renovar les escobilles si no funcionen bé i omplir el dipòsit de líquid netejaparabrises.
7. Sistema d’enllumenat
Comprovar totes les llums del vehicle —curtes, llargues, intermitents i frens— és essencial per veure i ser vist, sobretot en condicions adverses o conducció nocturna.
8. Bateria
Una bateria en bon estat garanteix l’encesa del motor. Té una vida útil aproximada de cinc anys, per això convé revisar-la almenys un cop l’any.
Repassar aquests punts abans d’un viatge és una manera senzilla d’evitar imprevistos i gaudir d’un trajecte molt més segur durant aquest Pont de Desembre.