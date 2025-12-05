Et poden multar per portar abric mentre condueixes?
La DGT recorda que les peces massa voluminoses poden afectar la seguretat i, en alguns casos, derivar en sanció
Durant l’hivern és habitual que molts conductors es posin al volant amb l’abric posat, però aquesta pràctica pot resultar perillosa i fins i tot comportar una multa, segons adverteix la Direcció General de Trànsit (DGT). Segons estudis recents, més d’un 15% dels conductors hi recorren de manera habitual.
La DGT alerta que els abrics voluminosos, com anoracs o peces gruixudes de plomes, poden reduir l’eficàcia del cinturó de seguretat, ja que impedeixen que s’ajusti correctament al cos. A més, aquest tipus de roba pot limitar la llibertat de moviments, dificultant maniobres bàsiques i comprometent la seguretat al volant.
Pel que fa a la normativa, tot i que el Reglament General de Circulació no prohibeix explícitament conduir amb abric, l’article 18.1 del Reial decret 1428/2003 obliga el conductor a garantir una posició adequada i una llibertat de moviments suficient, sense interferències de cap objecte o peça de roba. Això permet que un agent pugui interpretar un abric massa gruixut com un element que dificulta el control del vehicle.
L’article 17.1 del mateix reglament reforça aquesta idea en establir que el conductor ha d’estar en condicions de controlar el vehicle en tot moment. Si l’agent considera que l’abric interfereix en el maneig del volant o dels pedals, la infracció pot comportar una multa de 80 euros, reduïble a 40 euros amb pagament immediat.
La DGT recomana portar roba còmoda, utilitzar calçat adequat que permeti un bon control dels pedals i mantenir una temperatura interior òptima, situada entre els 19 i els 23 graus, per garantir una conducció segura en època de fred.
Tot i que no hi ha una prohibició explícita, l’organisme recorda que la clau és mantenir sempre la mobilitat necessària i el control total del vehicle, evitant qualsevol element que pugui comprometre la seguretat al volant.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre