Coneix el millor truc per desemboirar els vidres del cotxe i evitar multes i riscos a la carretera
Una bona visibilitat és clau per a la seguretat viària, especialment a l’hivern, quan el fred i la humitat afavoreixen que els vidres s’entelin
Amb l’arribada de l’hivern, les baixes temperatures, la pluja i la humitat fan que els vidres del cotxe s’entelin amb facilitat. Conduir en aquestes condicions sense una visibilitat adequada pot augmentar notablement el risc d’accident.
Segons dades del Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), prop del 20% dels accidents mortals tenen lloc sota condicions meteorològiques adverses com la boira, la pluja o la neu. En molts casos, el vapor d’aigua a l’interior del vehicle és un factor determinant que redueix la visibilitat del conductor.
A més del perill, circular amb els vidres bruts o entelats pot comportar sancions econòmiques. La normativa estableix que el parabrisa, els retrovisors i la resta de vidres han d’estar prou nets per garantir una visió correcta. Si el vehicle presenta vidres entelats, brutícia, restes de neu o gel, esquerdes o ratllades profundes, es pot imposar una multa de fins a 200 euros i, en casos greus, l’agent pot arribar a immobilitzar el vehicle.
Per desemboirar els vidres de manera eficaç, el més recomanable és activar l’aire calent i dirigir-lo cap al parabrisa perquè elimini la humitat acumulada. Si el cotxe disposa de climatitzador, és aconsellable ajustar la temperatura entre 21 i 23 graus. Molts vehicles també incorporen un botó específic de desemboirament del parabrisa davanter, que activa la màxima potència de l’aire calent o de l’aire condicionat i resol el problema en menys d’un minut.
Els experts desaconsellen netejar el vapor amb la mà o amb un drap, ja que només ofereix una solució temporal i pot deixar taques en el vidre. En vehicles més antics, sense sistemes ràpids de desemboirament, es recomana obrir lleugerament les finestres o utilitzar la calefacció, vigilant que el vidre no es torni a entelar.
Finalment, existeixen productes específics antiboira que ajuden a evitar la condensació als vidres. S’apliquen fàcilment amb una baieta de microfibra i ofereixen una solució més duradora que els remeis casolans, contribuint així a una conducció més segura durant els mesos d’hivern.
