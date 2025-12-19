Premi Cotxe de l’Any dels Lectors
El Kia EV3, guanyador del Premi Cotxe de l’Any dels Lectors
El SUV elèctric coreà s’imposa per mèrits propis en una final molt ajustada en la 24a edició del guardó
Edgar Vivó
El Kia EV3 s’ha proclamat guanyador absolut del premi Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica en la seva vint-i-quatrena edició. El SUV elèctric de la marca coreana ha sigut el model més votat pels lectors, i s’ha imposat en una edició marcada per la igualtat i per l’alt nivell dels finalistes.
El guardó, plenament consolidat com un dels premis de referència del sector, torna a reflectir el criteri de l’usuari real. Els lectors han premiat un cotxe que respon a les necessitats actuals de mobilitat sense perdre de vista el factor econòmic, la tecnologia i la usabilitat diària.
Una final molt ajustada. La votació ha estat especialment disputada. El Kia EV3 ha aconseguit imposar-se per un marge molt estret a l’Ebro S400 i al Dacia Bigster, dos models que han comptat amb un fort suport del públic i que han mantingut l’emoció fins al tancament de les votacions. El model coreà ha acumulat el 31% dels vots, davant el 27% de l’Ebro i el 14% del Dacia. Aquest resultat confirma una tendència clara: els lectors valoren cada vegada més propostes ben equilibrades, independentment de la marca o del tipus de propulsió.
Les raons de l’elecció. El Kia EV3 ha convençut pel seu plantejament coherent dins del segment dels SUV compactes elèctrics. El seu disseny aposta per una estètica moderna i reconeixible, alineada amb el nou llenguatge visual de Kia, però sense caure en solucions excessivament arriscades que puguin penalitzar la seva acceptació general.
En l’apartat tecnològic, l’EV3 ofereix un interior clarament orientat a l’ús quotidià, amb un sistema multimèdia complet, bona connectivitat i una disposició de comandaments pensada per facilitar la conducció diària. Els lectors també han valorat positivament la qualitat percebuda i, sobretot, el seu amplíssim espai interior.
Un altre dels aspectes més ben valorats pels lectors ha sigut el plantejament pràctic del Kia EV3. El seu format SUV compacte, unit a una bona altura lliure a terra i a un maleter generós de 460 litres, el converteixen en un cotxe fàcil d’encaixar com a vehicle principal d’una família. S’hi suma una gamma senzilla, ben estructurada i sense configuracions excessivament complexes.
La proposta elèctrica del Kia EV3 ha sigut un altre dels factors clau. La seva autonomia permet cobrir amb solvència qualsevol tipus de desplaçament. Amb fins a 605 km d’autonomia, pot no només enfrontar-se a recorreguts urbans sense recarregar en diverses jornades, sinó animar-se a completar llargs viatges sense excessives ni llargues parades, gràcies també a la seva capacitat de càrrega ràpida.
El preu i el posicionament del model han acabat d’inclinar la balança. En un mercat on molts elèctrics se situen fora de l’abast de bona part del públic, el Kia EV3 ha sigut percebut com una opció raonable i ben ajustada al que ofereix, amb un preu que, amb tots els descomptes i ajudes, pot baixar fins als 22.070 euros.
Amb aquest reconeixement, el Kia EV3 es consolida com un dels models més rellevants de l’any i es converteix en el nou referent del Premi Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica, un guardó que, edició rere edició, reflecteix amb claredat l’opinió del públic i l’evolució real del mercat de l’automòbil.
