Ho has de saber: Això és el que et passa si no pagues una multa de trànsit
No abonar una sanció dins del termini pot comportar recàrrecs, embargaments i restriccions administratives
Durant les festes de Nadal augmenten els desplaçaments en cotxe i, amb ells, el risc de cometre infraccions de trànsit. Una distracció puntual pot acabar en una multa, però el problema pot anar molt més enllà si aquesta no es paga dins dels terminis establerts.
Les sancions més habituals en aquesta època estan relacionades amb l’excés de velocitat, l’ús del telèfon mòbil al volant, el consum d’alcohol o drogues, no portar el cinturó de seguretat o circular amb una visibilitat deficient. Aquestes infraccions poden comportar multes econòmiques elevades i la pèrdua de punts del carnet de conduir.
Pel que fa al pagament, el procediment és clar. Si la multa s’abona dins dels 20 dies naturals posteriors a la notificació, es pot beneficiar d’un descompte del 50%. Entre el dia 21 i el 45, s’ha de pagar l’import íntegre. A partir d’aquest moment, si no s’ha fet efectiu el pagament, s’inicia la via executiva, amb un recàrrec del 5%.
Si la sanció continua sense pagar-se, el cas passa a mans de l’Agència Tributària, que estableix un nou termini amb un recàrrec del 20%. En cas de persistir l’impagament, l’Administració pot iniciar un procediment d’embargament, habitualment sobre el compte bancari, el salari o la pensió. Si aquests béns no són suficients, es pot arribar a embargar propietats o immobles.
Les multes de trànsit de caràcter administratiu no comporten pena de presó, fins i tot en cas d’insolvència, però el deute es manté actiu fins que es pugui saldar. A més, mentre la sanció no estigui resolta, el conductor pot tenir limitacions administratives, com la impossibilitat de renovar el carnet de conduir o transferir un vehicle.
Cal recordar també que les multes prescriuen si no són notificades en el termini legal: les infraccions lleus als tres mesos, i les greus o molt greus als sis mesos, comptats des del moment en què es va cometre la infracció. Pagar dins del termini o informar-se correctament és clau per evitar conseqüències econòmiques i legals més greus.
