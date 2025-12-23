Aquesta és la normativa que has de conèixer si tens moto a la ciutat
Compte amb el tema del pàrquing
Fernando Álvarez
Aparcar una moto sembla molt senzill, però realment has d'estar al cas perquè et pots endur una bona multa. Pensem que molts llocs estan habilitats per a motocicletes, però no tots ho estan i menys en una ciutat.
La Llei de Trànsit prohibeix de manera general l'estacionament a les voreres, però deixa a cada ajuntament la capacitat de regular-lo amb condicions. Per això, avui t'expliquem detalladament les claus per aparcar la moto a la vorera legalment.
Zones reservades: la primera opció
Sempre que puguis, busca les places exclusives per a motos a la calçada. Solen estar intercalades entre zones de pagament per a cotxes i separades per elements de protecció, per evitar frecs o cops. Són gratuïtes i, en la majoria dels casos, s'aparca en bateria, encara que hi ha excepcions. A Madrid, per exemple, es recomana no ocupar més de dos metres de plaça i col·locar la moto de manera obliqua a la vorera.
Quan no hi ha places lliures
Si la zona per a motos més propera està completa -i, en alguns municipis, a més de 100 metres-, moltes ordenances permeten aparcar a la vorera adjacent. Això sí, sempre que no sigui zona de vianants ni hi hagi un senyal que ho prohibeixi. Aquí entra en joc la regla bàsica: no obstaculitzar el pas dels vianants.
Aparcar a la vorera sense molestar
No hi ha una norma estatal per a aquest cas: cada ciutat té la seva pròpia ordenança. Tanmateix, gairebé totes coincideixen en el que és essencial. No es pot aparcar enganxat a una façana, ja que persones grans o amb discapacitat visual poden necessitar sostenir-s'hi per caminar. També està prohibit col·locar-se a menys de dos metres de parades de metro o autobús, o de passos de vianants, on se sol concentrar molta gent.
A Madrid, la norma exigeix deixar tres metres lliures per a vianants i mantenir 80 centímetres de distància amb la vorera per no dificultar l'accés als cotxes aparcats. Si la vorera fa menys de sis metres, cal col·locar la moto en paral·lel; si és més ampla, es pot aparcar a la bateria. A Barcelona, el plantejament és similar: en paral·lel si l'amplada és d'entre tres i sis metres, en bateria si és més gran, sempre respectant un mínim de tres metres lliures per al pas i almenys mig metre de separació amb la vorera.
Els detalls importen
Mai no aparquis sobre registres o clavegueres i oblida la idea de lligar la moto a bancs, fanals o senyals: a la majoria de les ciutats està prohibit. Si has de pujar a la vorera, fes-ho amb el motor, però un cop a dalt apaga'l i col·loca-la empenyent, per no incomodar els vianants. Són gestos senzills que marquen la diferència entre aparcar de manera correcta o rebre una sanció.
La quantia depèn de l'ajuntament, però les sancions per estacionar indegudament solen començar en 50 € i, en casos greus, poden superar els 500 €. Un recordatori clar que conèixer i respectar les regles surt més barat que ignorar-les.
Aparcar bé també és conduir bé
Respectar les zones habilitades, complir les distàncies i ser conscients de l'espai que necessiten els vianants és part de la responsabilitat del motorista. Aparcar correctament no només evita multes: millora la imatge de tots els que gaudim de la moto i ajuda que es mantingui la flexibilitat que encara existeix a moltes ciutats.
Cada estacionament de motocicleta a ciutat s'ha d'afrontar com una situació única. Encara que se circuli habitualment pels mateixos carrers, des de MOTO Club MAPFRE expliquen que el context pot variar: places reservades ocupades, voreres amb amplada diferent, normativa específica de cada municipi o vianants amb necessitat prioritària de pas.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora