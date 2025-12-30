Catalunya començarà a multar a partir de l’1 de gener els conductors que no senyalitzin un accident amb la balisa V16.
La DGT puntualitza que no es durà a terme una campanya sancionadora explícita per controlar qui la porta i qui no.
Xavier Pérez
Aquest 1 de gener de 2026 passarà a la història com el dia en què els triangles de senyalització d’accidents a la carretera deixaran de ser obligatoris (ho eren des del 1999) i seran substituïts per la nova balisa connectada V16. Així ho estableix el Reglament General de Trànsit i així serà. Per tant, qualsevol persona que pateixi un accident i no senyalitzi correctament la posició del vehicle amb la llum d’emergència V16 podrà afrontar una multa de 80 euros. L’ús exclusiu dels triangles ja no serà vàlid.
És important saber que la llum V16 és un dispositiu de seguretat molt rellevant, especialment en vies d’alta intensitat de trànsit com les autopistes, i el seu ús està indicat per evitar que el conductor hagi de sortir del vehicle —exposant-se a un atropellament mortal— per col·locar els triangles.
Catalunya havia demanat una moratòria per a l’ús de la balisa, però la DGT ho ha descartat.
El dispositiu V16 no elimina la necessitat de trucar als serveis d’emergències (112), però incorpora un sistema de geolocalització. Un cop activat, envia dades sobre la ubicació del vehicle a la DGT 3.0, una plataforma que ofereix informació del trànsit en temps real. Des d’aquesta plataforma, al seu torn, les dades es traslladen al Sistema de Gestió d’Incidències de Trànsit a les Carreteres d’Espanya, que també es podran utilitzar als panells de missatge variable de la via per advertir de la incidència a la resta d’usuaris de la carretera.
Discrepàncies Trànsit–DGT
Des del Servei Català de Trànsit s’ha discrepat obertament sobre la manera d’aplicar la reglamentació, i el seu director, Ramón Lamiel, ha arribat a plantejar una moratòria en la incorporació de la balisa al sistema de senyalització obligatòria. Des de la Direcció General de Trànsit, amb Pere Navarro al capdavant, aquesta opció ha estat descartada.
Lamiel ha defensat aleshores que, en no haver-hi moratòria, «a partir de l’1 de gener es podrà multar amb 80 euros qui no la porti», unes afirmacions que cal matisar. Bàsicament, la idea és que es pot sancionar qui no la utilitzi en cas de patir un accident, però des de la DGT (i per extensió Trànsit) no es té la intenció d’iniciar una campanya per controlar qui la porta i qui no, ni d’imposar sancions per aquest motiu. Es sancionarà qui no la faci servir quan calgui senyalitzar un accident.
La subdirectora de la DGT, Ana Blanco, ho ha explicat així: «No hi ha cap vocació de multar. Substituïm els triangles per aquest dispositiu, que el que fa és aportar seguretat. Aquesta V16 lluminosa i connectada millorarà la nostra seguretat». No utilitzar (per no portar) la balisa és tan sancionable com no utilitzar (o portar) cadenes quan es circula per una carretera nevada o amb gel. En aquest últim cas, la sanció pot arribar als 200 euros.
El director de Trànsit ha opinat que la informació que emet la balisa V16 i la trucada al 112 són redundants, tot i que mai no està de més si ajuda a salvar vides. Lamiel va assenyalar aquesta setmana que no s’han produït víctimes a Catalunya per sortir a col·locar els triangles, tot i que des de la DGT la seva subdirectora ha afirmat que a Espanya cal lamentar 25 víctimes mortals per accidents en aquestes circumstàncies.
A més d’haver d’utilitzar la balisa V16 (que és imantada) col·locant-la a la part més elevada del vehicle, en cas d’haver de sortir del cotxe igualment, la DGT recorda que, com a norma general, només es pot fer si és possible garantir la nostra seguretat; és a dir, si existeix un espai segur a la calçada per on poder circular i, sobretot, sempre pel costat contrari al flux del trànsit. En cas contrari, la instrucció és clara: caldrà esperar dins del vehicle fins que arribi l’assistència, amb el cinturó de seguretat posat.
No cal témer els desplaçaments a l’estranger, ja que els conductors poden continuar utilitzant la balisa V16 fora d’Espanya. La Convenció de Viena estableix que tots els sistemes de senyalització utilitzats al país d’origen estan permesos. No és obligatori que els conductors estrangers que circulin per Espanya disposin de la balisa V16. Aquests podran senyalitzar els accidents amb els mateixos sistemes dels seus països (en aquest cas, els triangles).
