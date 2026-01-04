Els vehicles híbrids i elèctrics impulsen la venda de cotxes a les comarques gironines
Les matriculacions augmenten un 12,8% a les comarques gironines
El sector de l’automòbil és optimista de cara al 2026 gràcies als plans de suport del govern
El baròmetre de l’automòbil ja ha emès el veredicte del 2025. Després de la patacada postpandèmia, les matriculacions de cotxes han peregrinat lentament i han superat incerteses de tecnologia, normatives i plans d’ajuda enrevessats fins a situar-se en el límit d’1.200.000 cotxes a tot Espanya. Encara no iguala el 2019, amb 1.258.260, però hi està més a prop. El sector va tancar amb un creixement de les matriculacions de turismes i tot terrenys d’un 12,9% a Espanya i del 12,8% a les comarques gironines.
L’increment de les matriculacions de cotxes només amb bateria ha sigut notable, amb un creixement del 77,1% respecte a l’any anterior, tot i que recordem que continuen representant menys del 10% del mercat (la mitjana europea se situa en el 16%). L’increment més important en percentatge se l’han endut els cosins dels cent per cent elèctrics, els híbrids endollables (PHEV), que han crescut un 111,7%, mentre que els híbrids convencionals van pujar un 23,1%, de manera que el gruix del mercat és de 482.880 unitats venudes, més d’un terç del total. Eel percentatge de cotxes de gasolina va caure 16% i els de dièsel un 35% (es venen menys de 70.000 cotxes a l’any amb aquesta tecnologia). A Girona, els híbrids, híbrids endollables i elèctrics purs suposen gairebé dos terços de la venda de cotxes nous.
Previsió optimista per al 2026
Des de Fecavem, la patronal catalana de la distribució d’automoció, preveuen que el nou Pla Auto+ i el Pla Espanya Auto 2030 tindran un impacte clarament positiu en el mercat en 2026.
«L’entrada en vigor d’aquests plans genera bones perspectives inicials. D’una banda, Auto+ impulsa el rejoveniment del parc mòbil nacional, un objectiu prioritari per revertir el seu creixent envelliment, afavorint la incorporació de vehicles més eficients energèticament i amb majors estàndards de seguretat viària. D’altra banda, el Pla Espanya Auto 2030 incentiva l’adquisició de vehicles electrificats i accelera la transició cap a la mobilitat sostenible», apunta l’organització.
Segons Fecavem, les dades de tancament anual posen en relleu una evolució per sobre de les previsions inicials positiva a Catalunya i Espanya, amb l’única excepció dels vehicles industrials
Els venedors d’automòbils catalans destaquen el compromís del govern espanyol de dotar de recursos per cobrir la llista d’espera dels sol·licitants del MOVES III 2025. «Es tracta d’una bona i esperada notícia pels beneficiaris i sol·licitants de les ajudes, però també pels concessionaris perquè s’ha resolt una situació adversa i anòmala», apunten. En aquest senit, recorden que a Catalunya, en finalitzar el mes de juliol.
Fecavem també lamenta que les dades de matriculacions queden desvirtuades per l’anomalia de les operacions mercantils del sector a Catalunya, perquè el canal de lloguer sense conductor (rentacar) i el rènting no es matriculen aquí. En referència a les emissions ambientals i la seguretat viària,els distribuïdors denuncien el problema que suposa que la tendència d’envelliment de la mitjana del parc se situa en 14,7 anys. Per corregir aquesta tendència, Fecavem demana un pla d’ajudes.
