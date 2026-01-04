Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rànquing: aquests són els models de cotxe i les marques amb més vendes a Girona

Un dels models més econòmics del mercat es consolida en primera posició i no dona opció als seus rivals

Els cotxes més venuts a Girona

Els cotxes més venuts a Girona / DdG

O.P.

Girona

El Dacia Sandero continua sent el gran dominador del mercat de l’automòbil tant a Girona com en el conjunt Espanya. Fa anys que lidera el rànquing de vendes amb una diferència clara respecte dels seus rivals i, un cop més, ha tancat el 2025 com el cotxe més venut. Entre gener i desembre va acumular 693 matriculacions a Girona, una xifra a l’abast de ben pocs models al mercat. De fet, la seva superioritat és tan contundent que supera en gairebé 200 unitats el seu immediat perseguidor.

Models més venuts a Girona l'any 2025

Gráfico que muestra los modelos más vendidos en Girona durante el año 2025.

Pel que fa a les vendes del conjunt de marques, la coreana Hyundai, és amb diferència, la que suma més matriculacions a les comarques gironines.

Marques amb més vendes de turismes i tot terrenys a Girona l'any 2025

Gràfic que mostra les marques amb més vendes de turismes i tot terrenys a Girona l'any 2025.

Híbrids i elèctrics impulsen les vendes de cotxes a Girona

Després de la patacada postpandèmia, les matriculacions de cotxes han peregrinat lentament i han superat incerteses de tecnologia, normatives i plans d’ajuda enrevessats fins a situar-se en el límit d’1.200.000 cotxes a tot Espanya. Encara no iguala el 2019, amb 1.258.260, però hi està més a prop. El sector va tancar amb un creixement de les matriculacions de turismes i tot terrenys d’un 12,9% a Espanya i del 12,8% a les comarques gironines. A Girona, els híbrids, híbrids endollables i elèctrics purs suposen gairebé dos terços de la venda de cotxes nous.

