Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
Fonts de la Guàrdia Civil revelen que ja han registrat diversos casos des de l’1 de gener
La geolocalització dels dispositius, una informació que és pública, és clau en l’estafa
David López Frías
"Tenim constància de diversos casos d’operadors de grues aliens a les asseguradores, el que col·loquialment es coneix com a 'grues pirates', que han acudit a remolcar cotxes avariats que havien senyalitzat la incidència amb les balises V16 quan no els corresponia a ells realitzar aquest servei". Ho confirma a El Periódico, del mateix grup que Diari de Girona, Olaya Salardón, portaveu de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC).
Només han passat 10 dies des que va entrar en vigor l’obligatorietat de portar als vehicles la balisa V16 per senyalitzar una avaria o accident, però la picardia ja ha fet acte de presència a les carreteres espanyoles. L'estafa funciona de la manera següent: un cotxe s’atura per una avaria a la carretera. El conductor activa la balisa V16, obligatòria des de l’1 de gener a Espanya. Això activa al mapa de la DGT la ubicació del vehicle que espera el servei de grua que li ha d’enviar la seva companyia asseguradora.
Aquestes 'grues pirates', segons aquesta versió, visualitzen el mapa en què estan geolocalitzades les balises activades i es presenten al lloc. Si l’usuari és incaut i confiada, permet a aquest operador remolcar el seu vehicle: “Aprofiten la desprotecció del conductor, que en aquesta situació signa qualsevol cosa”, prossegueix Salardón. La sorpresa arriba després, quan el conductor passa a recollir el seu vehicle i es veu obligat a abonar la factura del cost del servei de la grua. Com que la seva asseguradora no és la que ha enviat aquesta grua, no li abona aquest import i la víctima l’ha de pagar de la seva butxaca.
La jugada els pot costar als incauts entre 170 i 300 euros, segons ha pogut saber El Peródico. És el cost mitjà del servei de remolc. Per això, recorda la policia, és important tenir present que són les asseguradores les que avisen els seus clients de l’arribada de l’assistència.
De fet, des de diverses asseguradores consultades i des de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores (Unespa), han subratllat que si aquests enganys es produeixen, “hi ha part de responsabilitat del conductor, ja que les asseguradores solen enviar prèviament dades, com el nom o el número de la matrícula de la grua que realitzarà el servei”.
En la mateixa línia, la DGT, que assegura que no li consten problemes en aquest sentit, recorda que existeix un registre de vehicles d’assistència a la carretera. I confirma que quan algú pateix una incidència amb el seu vehicle, en trucar a la seva companyia asseguradora, aquesta li donarà el nom de la grua que acudirà a assistir-lo. La DGT sí que nega haver llançat advertències sobre la presència d’aquestes 'grues pirates' per cap dels seus canals: “Ens atribueixen declaracions o cites que mai no hem dit”, lamenten en conversa amb El Periódico.
L’engany de les 'grues pirates' és només una de les nombroses controvèrsies que ha generat l’entrada en vigor de les balises V16 a Espanya, una mesura pionera al món amb la qual el Govern vol millorar la seguretat viària i evitar atropellaments mortals de conductors que fins ara havien de sortir del vehicle per senyalitzar una incidència.
Una altra de les històries amb component delictiu que circulen des de l’entrada en vigor de la mesura és que la geolocalització serveix com a reclam per als lladres, que suposadament consultarien els mapes interactius en què apareixen els cotxes avariats, que es poden consultar públicament, per aprofitar-se de la seva vulnerabilitat i robar-los. Des de l’AUGC asseguren que no els consta ni un sol cas similar, i que tampoc és un sistema especialment adequat per als delinqüents.
“Sona a llegenda urbana. A priori no té gaire sentit. Quan s’activa la balisa també s'avisa d’alguna manera la policia. Els agents de carreteres acudiran a aquesta incidència, per la qual cosa uns suposats lladres estarien anant a un lloc on, o ja hi han arribat les autoritats, o hi arribaran ben aviat”, conclou Olaya Salardón.
Privadesa i dades
L’última polèmica està relacionada amb la privadesa dels usuaris. Vulnera aquest dret aquest dispositiu? Transmet dades del conductor? L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha estat molt clara al respecte: la balisa V16 no compromet la privadesa dels conductors que l’activin.
"La balisa V16 envia un avís automàtic als sistemes de trànsit quan s’activa. Aquesta comunicació transmet el lloc on es troba el vehicle aturat i un identificador tècnic del mateix dispositiu. Aquest identificador no està associat a cap persona ni matrícula, i no existeix cap registre que vinculi el dispositiu amb la identitat de qui l’utilitza. La persona que adquireix la balisa no ha de proporcionar les seves dades personals a cap Administració en adquirir-la, de manera que la Direcció General de Trànsit no sabria qui ha comprat el dispositiu".
L’AEPD aclareix també que “mentre no s’activa, la balisa no transmet cap dada. I en cas d’activar-se davant d’una situació d’emergència, la informació que s’envia no permetria conèixer qui és la persona que condueix ni reconstruir els seus desplaçaments. La balisa emet un senyal mentre està encès i deixa de fer-ho en apagar-se, sense generar historials de moviments ni l’enviament de dades de manera contínua”.
Falta pedagogia
A més d’aquestes polèmiques, és recurrent la queixa sobre la poca visibilitat del dispositiu o la dificultat de col·locar-lo, des de l’interior del vehicle, a la part més alta d'aquest. No obstant això, les associacions de conductors valoren positivament la incorporació d’aquest dispositiu.
"La valoració inicial és positiva. Són dispositius pensats per reduir sinistres; el que és innegable és que cada any mor gent sortint del cotxe per col·locar els triangles. Tot el que sigui millorar aquest aspecte és positiu. I és el primer pas cap a una connectivitat avançada; el més interessant és que avisa els telèfons mòbils que hi ha un vehicle aturat. En aquest sentit, és imbatible i Espanya és pionera en això", subratlla Albert Puigdemont, portaveu del Real Automóvil Club de Catalunya (RACC).
Com a aspecte negatiu, Puigdemont indica "que no s’ha explicat bé des de les administracions. Feia falta més pedagogia. Nosaltres, des del RACC, vam llançar la nostra pròpia balisa V16 a principis de 2026. És a dir, que és quelcom que se sabia des de fa tres anys. Creiem que les administracions han tingut temps per explicar-se més i millor en aquest sentit i esperem que ho facin quan aparegui la pròxima generació de balises".
