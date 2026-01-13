La balisa V16 per als vehicles genera controvèrsia entre els conductors gironins
La DGT assegura que l'aparell millora la seguretat viària, però alguns conductors denuncien la inseguretat que pot generar en zones amb poca visibilitat, així com la falta d'informació sobre la protecció de dades
Fa només uns dies que ha entrat en vigor la obligatorietat de la balisa V16 en tots els vehicles de l'Estat Espanyol, com a substituta dels triangles d'emergència. La mesura suposa un avanç significatiu, segons la Direcció General de Trànsit (DGT). Destaquen que evita sortir del vehicle, que suposa una millora de la visibilitat davant qualsevol condició meteorològica i que llança un avís directe amb la DGT. Ara bé, els conductors i conductores no ho veuen tan positiu, la balisa ha generat controvèrsia en els primers dies d'aplicació obligatòria: «És que és més útil el negoci que han muntat sobre això que la seva utilitat en si».
Hi ha conductors que ja la van comprar fa unes setmanes i d'altres que s'han esperat a l'últim moment per adquirir-la. Pere Navarro és dels que la va comprar el mateix 1 de gener, assegura que després de veure-ho per la televisió, va adonar-se que era important tenir-la al cotxe «abans que rebre una multa». Assegura que si la porta és per seguir la normativa, i no perquè la trobi útil: «Crec que això és un robatori descarat». A més, en el seu cas, la balisa no s'enganxa al sostre del cotxe, ja que és de vidre i l'aparell només s'acopla a les superfícies metàl·liques: «Si he de moure el cotxe en cas d'avaria, la llumeta em caurà pel camí». Navarro ara té dues balises al cotxe, una de fa un parell d'anys i l'altra és aquesta nova que va comprar a un supermercat Carrefour i està homologada i ve amb piles, li va costar 29,99€.
Hi ha conductors que denuncien «inseguretat», sobretot en carreteres amb poca visibilitat, així ho destaca Anna Matamala: «Si ets en un revolt, jo crec que no serà gaire útil, que són millors els triangles». Ara bé, sí que considera que és una millora el fet de poder indicar que tens el cotxe avariat sense necessitat de baixar del vehicle.
D'altra banda, però, la conductora subratlla la confusió que hi ha al voltant de les sancions o l'obligatorietat de la balisa arreu del territori: «Si te'n vas a França, com que no és obligatòria, hauràs de portar els triangles igual». Segons indica la DGT a la seva pàgina web, la balisa V16 sí que pot ser utilitzada fora d'Espanya: «Segons la Convenció sobre la Circulació Vial de Viena de 1968, els vehicles en circulació internacional han de complir les disposiscions del país en què estiguin matriculats». D'aquesta manera, només podran seguir utilitzant els triangles o altres dispositius convenients de presenyalització aquells vehicles matriculats en altres països que circulin dins Espanya en qualitat de circulació internacional.
En el cas de Matamala, fa unes tres setmanes que la va comprar el seu marit per un preu de 26 euros. Assegura que el preu de mercat de la seva V16 és de 44€, però com que van fer una comanda conjunta amb unes cinquanta persones, els va sortir més bé de preu.
N'hi ha que encara no la tenen
La infracció per no portar la balisa V16 al vehicle es considera lleu i la seva sanció és de 80 euros, el mateix que s'aplicava quan no es duien els triangles de presenyalització. No obstant això, hi ha conductors que encara no la tenen, és el cas de Carlos Garcia de Marina: «Encara no la tinc i tampoc tinc clar on anar-la a comprar». Explica que fa uns dies es va acostar a una botiga de recanvis i ja no els quedava res, «se'ls havien esgotat totes». Ara està a l'espera de tenir una mica de temps i buscar-ne una a algun altre establiment, tot i que assegura que si no fos normativa no la tindria: «És un autèntic negoci».
Fins i tot, hi ha conductors que no acaben de tenir clar com ni a partir de quan s'aplica aquesta normativa. Una parella de les Illes Balears ha llogat un cotxe a Girona i asseguren que no saben com funciona l'aparell i que ni tan sols han comprovat si aquest cotxe en té un a la guantera del cotxe. Segons indica la DGT, aquest és el lloc on cal guardar-la prèviament carregada per si cal fer-ne ús.
On tampoc tenen la balisa V16 és al Port de la Selva. El regidor de Seguretat del municipi, Roger Pinart, ha donat instruccions a la policia municipal perquè no faci controls específics. Pinart s'ha pronunciat a través de xarxes socials i ha aixecat polèmica: «Som aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo».
Protecció de dades
Un altre qüestionament de la nova balisa és la seva funció per indicar la ubicació del vehicle immobilitzat a la plataforma del transport connectat DGT 3.0. Segons explica El Periódico, alguns conductors lamenten que els models de balisa que es venen no especifiquen si disposa d’aquest servei o de com activar-lo, tot i que a l’etiqueta ho posi. En aquest sentit, la DGT assenyala que, a l’encendre la balisa, únicament s’envien dades tècniques, com la posició del vehicle, i no requereix cap registre. Malgrat això, hi ha dubtes sobre la privacitat del sistema.
El jurista Alejandro Rusiñol destaca que «la ubicació d’una persona és una dada molt sensible. Per això el dret europeu exigeix que aquest tipus de sistemes s’implantin amb especial cura i després d’una avaluació prèvia d’impacte en protecció de dades. Aquesta informació, ara com ara, no s’ha traslladat de manera clara als ciutadans», remarca Rusiñol. També recorda que l’aplicació de la balisa pot afectar drets fonamentals com la privacitat del ciutadà i per això se n’ha «de reforçar la base legal i garantir que la protecció de dades està plenament salvaguardada».
La visió de Trànsit
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, també reconeix a El Periódico que ha faltat una millor campanya de comunicació per especificar els models que estan homologats i evitar falsificacions. A més, Lamiel recorda portar l'armilla reflectora és necessari davant un accident o avaria i recomana esperar a un lloc segur darrere la tanca o prou allunyat de la carretera per garantir seguretat. D'altra banda, destaca que l'avís que envia la balisa només arriba a la DGT, però que és important trucar al 112 en cas d'accident, ja que l'aparell no està connectat a emergències.
