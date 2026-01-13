Compte: Això és el que et pot passar si condueixes en reserva amb el cotxe
Apurar el dipòsit de combustible pot provocar avaries greus, sancions econòmiques i problemes mecànics costosos
Conduir amb el testimoni de la gasolina encès és una pràctica més habitual del que sembla, especialment després de períodes de vacances o desplaçaments llargs. Tot i això, circular en reserva comporta riscos importants tant per al vehicle com per al conductor.
Quan el cotxe entra en reserva, el marge de quilòmetres disponibles és limitat i varia segons el model. De manera orientativa, els vehicles compactes poden recórrer entre 40 i 50 quilòmetres, mentre que els més grans poden arribar fins als 100 quilòmetres. En qualsevol cas, es recomana no apurar mai el dipòsit.
A nivell mecànic, conduir en reserva pot provocar avaries greus i costoses. La manca de combustible afecta especialment components clau com:
- La bomba de combustible, que necessita gasolina per refrigerar-se. Si funciona gairebé en sec, es pot sobreescalfar i patir danys irreversibles.
- Els injectors, que poden desajustar-se si la injecció no és correcta, alterant la barreja als cilindres i generant problemes al motor.
- L’aforador, l’element que mesura el nivell de combustible, que pot quedar bloquejat i deixar de marcar correctament després de circular en reserva.
A més de les conseqüències mecàniques, quedar-se sense gasolina enmig de la carretera pot comportar una multa de fins a 200 euros, amb reducció per pagament anticipat. En el cas de transportar combustible en un recipient no homologat, la sanció pot arribar fins als 3.000 euros.
Si no hi ha més remei que conduir en reserva, els experts recomanen mantenir una velocitat constant i moderada, apagar el aire condicionat, tancar les finestres per millorar l’aerodinàmica i desconnectar dispositius electrònics no essencials, com carregadors o sistemes auxiliars, per reduir el consum.
En definitiva, la reserva ha de ser només una solució puntual. Apurar el dipòsit de manera habitual pot acabar sortint molt més car del que sembla.
