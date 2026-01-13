Aquests són els preus dels vehicles de segona mà: els preus han pujat i molt
Així doncs, què em surt més a compte: un vehicle nou o de segona mà?
Fernando Álvarez
Si parlem dels cotxes, ni els de segona mà se salven. Segons diverses dades, el preu d'aquests turismes va augmentar en un 3,7% el desembre passat a Espanya. Tot i això, el cost mitjà dels vehicles de segona mà està per sota de la mitjana de l'any en termes d'inflació (2,95%). Així doncs, aquests turismes tenen un cost aproximat d'uns 13.338 euros de mitjana.
En els dotze mesos de l'any passat s'han transferit 2.218.824 turismes de segona mà a un cost mitjà de 13.050 euros, un 2,1% més que en el mateix període del 2024. El 23% dels turismes venuts en el mes -49.928- es va quedar per sota dels 3.000 euros i, el 6,5% - 14.053- va superar els 36.000 euros.
Pel que fa als turismes de més de 8 anys, el preu mitjà va ser de 10.725 euros, un 5,6% més interanual, i un 1,4% mensual comparat amb els preus del novembre. Dels 217.332 turismes transferits al novembre, 133.818 van superar els 8 anys, el 61,8% del total.
Preu per CCAA
El fort creixement del preu del turisme de segona mà mesurat en termes interanuals (sobre el mateix mes del 2024) ha suposat creixements generals a totes les comunitats autònomes, encara que amb grans disparitats. A Navarra pugen el 6,8% a l'any i un 6,7% a les Balears, mentre l'increment es redueix al 0,4% a Castella-la Manxa o l'1,3% a les Canàries.
En el cas dels turismes de més de vuit anys, torna a superar el conjunt del mercat, encara que amb igual disparitat per CCAA. A Astúries els cotxes més antics pugen en termes interanuals un 8,2%, a les Canàries el 8%, l'1,9% a Cantàbria i el 2,6% a La Rioja.
Els turismes usats continuen moderant els preus, amb pujades per sota de l'IPC. En aquest sentit, des d'Ancove matisem les dades interanuals del desembre, amb una pujada del 3,7% -la més alta de l'any juntament amb la d'abril, molt superior al preu mitjà de l'any que augmenta un 2,1% en relació amb el preu mitjà del 2024, assenyala Eric Iglesias, president d'Ancove.
Les 5 comunitats autònomes amb els preus més baixos
El preu mitjà dels cotxes de segona mà ha seguit per sobre dels 13.000 euros el mes de desembre, però hi ha algunes comunitats autònomes on el preu ha estat una mica per sota de la mitjana. Aquestes han estat les 5 comunitats amb els vehicles usats més barats i el seu preu:
- Illes Canàries: 11.916 € de mitjana.
- Galícia: 12.069 € de mitjana.
- Castella i Lleó: 12.206 € de mitjana.
- Astúries: 12.221 € de mitjana.
- Navarra: 12.269 € de mitjana.
