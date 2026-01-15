La DGT avisa a les seves xarxes socials dels perills sobre aquesta acció a la carretera
Aquesta maniobra habitual pot provocar accidents greus i multes econòmiques i de punts del carnet
La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda als conductors que avançar un altre vehicle en una carretera amb línia contínua és una maniobra molt perillosa que pot causar accidents greus. Aquesta acció està completament prohibida, excepte en casos molt concrets, com quan un vehicle o objecte està immòbil al carril o quan cal avançar ciclistes, ciclomotors o vianants, sempre que es pugui fer amb seguretat.
Segons les dades de 2025, es van registrar 1.028 sinistres mortals a les carreteres espanyoles, amb 1.119 víctimes mortals, moltes a causa de col·lisions frontals en avançaments en carreteres secundàries.
La DGT recorda que les sancions per avançar en línia contínua van dels 200 als 400 euros i poden comportar la pèrdua de fins a quatre punts del carnet, així com la retirada del carnet en els casos més greus.
Per avançar amb seguretat en carreteres secundàries amb carrils per a cada sentit, cal:
- Avançar per l’esquerra sense posar en perill altres vehicles.
- Comprovar que hi ha línia discontinua i suficient visibilitat.
- Senyalitzar l’avançament amb l’intermitent esquerre.
- Ser pacient si la maniobra no és clara i mantenir sempre la separació mínima de 1,5 metres.
La DGT insisteix que la prudència i el respecte de les normes de trànsit són essencials per evitar accidents i sancions.
