Vols gastar el mínim de benzina possible? Has de conduir a aquesta velocitat, segons els experts
La Direcció General de Trànsit ofereix una resposta clara per optimitzar el consum
El consum de carburant és una de les preocupacions principals per a molts conductors, especialment en un context d’inflació i encariment del combustible. Ara, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha resolt un dels grans dubtes: quina és la millor velocitat per consumir menys gasolina?
La resposta: 90 km/h
Segons la DGT, la velocitat òptima per estalviar combustible i mantenir una conducció segura és 90 km/h, sempre en vies convencionals. A les autovies o autopistes, aquesta recomanació no és aplicable, ja que cal respectar la dinàmica del trànsit i els límits establerts.
Conducció eficient: més que només velocitat
La DGT recorda que mantenir una velocitat constant, sense acceleracions ni frenades brusques, és clau per reduir el consum. Per exemple, circular a 120 km/h en lloc de 100 km/h pot augmentar el consum fins a un 30%.
Altres consells destacats:
- Utilitzar la marxa més alta possible, però sense forçar el motor.
- Evitar canvis bruscos de velocitat.
- Revisar la pressió dels pneumàtics: una pressió incorrecta augmenta la resistència i, per tant, el consum.
- Reduir la càrrega innecessària al vehicle.
- Apagar el motor en parades llargues: al ralentí, el cotxe pot gastar fins a 0,5 litres per hora.
Una qüestió de seguretat i sostenibilitat
Aquestes pautes no només ajuden a estalviar diners, sinó que també prolonguen la vida del motor, redueixen les emissions contaminants i afavoreixen una conducció més segura i sostenible. La DGT insisteix que l’eficiència no ha de comprometre la seguretat: cal aplicar aquests consells amb sentit comú i segons el context viari.
