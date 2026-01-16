Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironanou hospital TruetaDonald Trumphabitatge Gironacas PujolJulio Iglesias
instagramlinkedin

Vols gastar el mínim de benzina possible? Has de conduir a aquesta velocitat, segons els experts

La Direcció General de Trànsit ofereix una resposta clara per optimitzar el consum

Com estalviar benzina mentre condueixes?

Com estalviar benzina mentre condueixes?

Bruna Segura

Girona

El consum de carburant és una de les preocupacions principals per a molts conductors, especialment en un context d’inflació i encariment del combustible. Ara, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha resolt un dels grans dubtes: quina és la millor velocitat per consumir menys gasolina?

La resposta: 90 km/h

Segons la DGT, la velocitat òptima per estalviar combustible i mantenir una conducció segura és 90 km/h, sempre en vies convencionals. A les autovies o autopistes, aquesta recomanació no és aplicable, ja que cal respectar la dinàmica del trànsit i els límits establerts.

Conducció eficient: més que només velocitat

La DGT recorda que mantenir una velocitat constant, sense acceleracions ni frenades brusques, és clau per reduir el consum. Per exemple, circular a 120 km/h en lloc de 100 km/h pot augmentar el consum fins a un 30%.

Altres consells destacats:

  • Utilitzar la marxa més alta possible, però sense forçar el motor.
  • Evitar canvis bruscos de velocitat.
  • Revisar la pressió dels pneumàtics: una pressió incorrecta augmenta la resistència i, per tant, el consum.
  • Reduir la càrrega innecessària al vehicle.
  • Apagar el motor en parades llargues: al ralentí, el cotxe pot gastar fins a 0,5 litres per hora.

Una qüestió de seguretat i sostenibilitat

Aquestes pautes no només ajuden a estalviar diners, sinó que també prolonguen la vida del motor, redueixen les emissions contaminants i afavoreixen una conducció més segura i sostenible. La DGT insisteix que l’eficiència no ha de comprometre la seguretat: cal aplicar aquests consells amb sentit comú i segons el context viari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents