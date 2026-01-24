La DGT avisa els usuaris de patinets elèctrics: Coneix la nova normativa amb multes de 1.000 euros
Alguns vehicles de mobilitat personal hauran de disposar d’assegurança obligatòria i complir nous requisits legals
La Direcció General de Trànsit (DGT) aplicarà una nova normativa que afectarà directament els usuaris de patinets elèctrics a partir del 26 de gener, data en què finalitza el període transitori previst per la Llei 5/2025. L’objectiu és regular amb més precisió l’ús d’alguns vehicles de mobilitat personal (VMP) i millorar la seguretat viària.
Segons la nova regulació, els vehicles que superin els 25 quilos de pes i puguin assolir una velocitat màxima superior als 14 km/h hauran de disposar obligatòriament d’una assegurança de responsabilitat civil, tot i que no caldrà matricular-los ni inscriure’ls en cap registre. Aquesta exigència no s’aplicarà als patinets i VMP que no arribin a aquests límits.
Una altra novetat destacada és l’obligació de portar la balisa V16, igual que la resta de vehicles, malgrat les crítiques que ha generat aquesta mesura. En canvi, la DGT ha descartat, de moment, la matriculació obligatòria dels patinets, ja que encara no existeix un sistema de registre operatiu que ho permeti. Tot i això, l’organisme assegura que el desenvolupament tècnic ja està enllestit i que s’està tramitant el reial decret que li donarà cobertura legal.
Un cop entri en vigor la normativa, les sancions per incompliment oscil·laran entre els 200 i els 1.000 euros. L’assegurança, gestionada a través del Consorci de Compensació d’Assegurances, servirà com a garantia en cas d’accident amb tercers, tot i que no cobrirà els danys materials del vehicle propi.
Paral·lelament, la DGT també preveu reforçar l’aplicació de la norma que exigeix que els VMP disposin d’un certificat oficial. Els patinets adquirits abans del 21 de gener de 2024 podran circular sense aquest certificat fins a l’any 2027, mentre que els comprats posteriorment ja estan obligats a tenir-lo.
Finalment, Trànsit recorda que no tots els vehicles venuts com a VMP compleixen realment els requisits legals per ser considerats com a tals, i recomana als propietaris revisar les característiques del seu patinet per evitar possibles sancions.
