Aquest és el cotxe elèctric més barat del mercat
El Dacia Spring es ven amb un finançament insuperable: 49 euros mensuals i suport de la marca
Edgar Vivó
Dacia vol que qualsevol persona pugui conduir un cotxe elèctric. Per això llança una oferta difícil de superar: l’Spring està disponible des de només 49 euros al mes, una xifra que el converteix en el cotxe elèctric més accessible del mercat.
L’interessant no és només el preu per si mateix, sinó com la marca ho ha fet possible: avançant de la seva butxaca més de 9.000 euros en ajudes, fins i tot sense que encara s’hagi activat el nou pla estatal de subvencions al vehicle elèctric.
Aquest moviment, que trenca amb la tradicional espera a la burocràcia, permet a qualsevol conductor accedir a un cotxe elèctric de seguida, sense dependre de si s’aprova o no un pla d’incentius. La marca assumeix el risc, i el client se’n beneficia.
La clau d’aquesta estratègia comercial està en el finançament de Mobilize Financial Services. Així, s’accedeix a l’import màxim d’ajuts públics previst (4.500 euros), tot i que encara no hi hagi confirmació oficial del nou programa. En total, el suport econòmic supera els 9.000 euros, sumant promocions pròpies, la bonificació CAES de 800 euros i el finançament especial amb quota simbòlica d’un euro durant 17 mesos.
El resultat final és un preu d’accés al Dacia Spring des de 9.333 euros, una xifra molt allunyada de l’habitual en un cotxe elèctric, sempre que el client opti pel finançament i compleixi els requisits establerts.
Sense lletra petita. La quota mensual de 49 euros correspon al sistema de finançament Preference, que és el que permet adquirir el Dacia Spring amb condicions flexibles al final del contracte (quedar-te’l, canviar-lo o tornar-lo). Aquesta és la quota principal del cotxe, ja descomptades promocions i bonificacions.
Hi ha un segon mecanisme: el préstec bonificat Dàcia Auto +, pensat com un avanç de les futures ajudes públiques. Aquest préstec, de 4.500 euros al 0% TAE, s’estructura en 17 quotes simbòliques d’1 euro al mes i una última quota de 4.483 euros. Si el client no arriba a rebre l’ajuda estatal, Dacia es compromet a assumir aquest deute final, garantint així que el descompte promès no depèn de decisions externes.
A més del preu i el finançament, l’oferta inclou altres incentius. Al finançar l’Spring, el client podrà disfrutar de 10.000 quilòmetres anuals en electricitat gratis durant tres anys, gràcies a un acord amb Iberdrola. Aquest consum es descompta directament a la factura de la llar, sempre que la recàrrega es faci a casa i mitjançant el sistema intel·ligent ASA de l’energètica.
L’Spring compta amb etiqueta mediambiental ZERO, cosa que li permet accedir sense restriccions a zones de baixes emissions (ZBE), cada vegada més habituals a les ciutats. I per als que no vulguin esperar, Dacia assegura disponibilitat immediata d’unitats.
Amb tot aquest plantejament, Dacia elimina bona part de les excuses habituals per no passar-se al cotxe elèctric: preu, finançament, ajudes incertes o falta d’infraestructura. Tot això queda resolt amb una oferta que combina preu demolidor, condicions clares i avantatges reals. Sense esperes i des de 49 euros al mes.
