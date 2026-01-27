Delinqüència cibernètica
Detectada l’‘estafa de la V16’: una web suplanta un distribuïdor legítim de balises i no te l’envien
Els usuaris que compren aquest dispositiu en aquesta web no reben mai la comanda i els poden robar les dades
3.000 balises V-16 activades al dia, zero multes: balanç dels primers 10 dies de la mesura
Germán González
Nova ciberestafa detectada. Amb l’obligatorietat des de principis d’any de portar al vehicle la balisa V16 també ha aparegut la picaresca inherent de voler aprofitar qualsevol novetat per enganyar l’usuari. Fa uns dies l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta de l’existència d’una botiga ‘online’ fraudulenta de venda de balises V-16, els nous dispositius obligatoris per a vehicles a Espanya per senyalitzar incidències viàries.
La pàgina suplanta la identitat de l’empresa Raykong, un distribuïdor legítim d’articles de viatge, i està allotjada en una adreça que conté la paraula ‘raykongdgt’ per confondre l’usuari i semblar legítima. D’aquesta manera, els ciberdelinqüents han creat un portal fraudulent de venda de balises aprofitant la necessitat dels conductors per comprar-la.
Per això, la web falsa imita el disseny i continguts d’una legítima a l’incloure la suposada certificació del dispositiu i logotips dels organismes oficials, com la Direcció General de Trànsit i el Ministeri de l’Interior, i d’empreses reconegudes, com Telefónica Tech. No obstant, els usuaris que han adquirit una balisa V16 a través d’aquesta botiga ‘online’ no rebran la seva comanda i només rebran comunicacions posteriors sobre retards en l’entrega.
Per això, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomana extremar la precaució en la compra ‘online’ de les balises V-16, que són obligatòries des d’aquest gener. Remarquen que aquestes webs fraudulentes estafen a l’adquirir falsament el producte però també roben dades personals o bancàries de l’usuari quan fa la comanda.
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya també insta a comprovar sempre que l’adreça web d’un negoci correspongui a l’oficial de la marca i a evitar comprar en portals que ofereixen descomptes exagerats o ofertes massa bones per ser reals. A més, recomana que «si tens dubtes sobre la legitimitat d’una web, no hi introdueixis mai dades personals ni bancàries».
