Ho has de saber: Aquesta és la multa per saltar-se un stop

És una de les infraccions de trànsit més habituals i pot comportar sancions econòmiques i pèrdua de punts del carnet

Bruna Segura

Girona

Saltar-se un senyal de stop és una de les infraccions de trànsit més freqüents. Tant si és per un descuit com si es fa de manera intencionada, aquesta conducta pot tenir conseqüències molt greus per a la seguretat viària, ja que posa en risc tant el conductor com la resta d’usuaris de la via.

La normativa és clara. El Codi de Trànsit i Seguretat Viària estableix que el senyal de stop obliga a aturar completament el vehicle davant la línia de detenció o, si no n’hi ha, abans de la intersecció, i a cedir el pas als vehicles que circulen per la via prioritària. No n’hi ha prou amb reduir la velocitat: cal detenir-se completament i comprovar que es pot reprendre la marxa amb seguretat.

Segons la Llei de Seguretat Viària, no respectar un stop és una infracció greu. La sanció prevista és una multa de 200 euros i la retirada de 4 punts del carnet de conduir. Aquesta quantitat es pot reduir en un 50% si es paga dins dels 20 dies naturals posteriors a la notificació de la sanció.

En aquest tipus d’infraccions, és obligatori identificar el conductor del vehicle, que no necessàriament ha de ser el titular. Quan la sanció arriba al propietari del cotxe, aquest ha de facilitar a l’Administració les dades de la persona que conduïa en el moment dels fets. Un cop identificat el responsable, és ell qui ha d’assumir la multa i la pèrdua de punts.

Si el titular del vehicle no col·labora o es nega a identificar el conductor, comet una nova infracció. En aquest cas, la sanció econòmica pot duplicar-se o fins i tot triplicar-se, tal com preveu la legislació vigent.

Conèixer aquestes conseqüències pot ajudar a prendre consciència del perill que suposa saltar-se un stop i a fomentar una conducció més segura.

TEMES

