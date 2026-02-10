BYD presenta els nous ATTO 2 a Fornells de la Selva
Quadis BYD Fornells de la Selva ha presentat els nous BYD ATTO 2 EV i BYD ATTO 2 DM-i. Es tracta de dos models amb els quals la marca xinesa assegura que vol "consolidar la seva aposta per una mobilitat sostenible, tecnològica i accessible".
Els nous ATTO 2 representen l’evolució del concepte SUV compacte, un segment estratègic on BYD vol diferenciar-se amb solucions pròpies i una gamma clarament electrificada. L’ATTO 2 EV és un model 100% elèctric mentre que l’ATTO 2 DM-i és la versió híbrida endollable, que combina motor elèctric i tèrmic.
Més enllà de la part mecànica, ambdós models comparteixen el disseny SUV compacte, acabats i una clara aposta per la tecnologia pròpia de la marca, amb sistemes avançats d’assistència a la conducció. Entre els elements més distintius sobresurt la pantalla central giratòria, un dels signes d’identitat de BYD.
Els ATTO 2 es desenvolupen sobre una plataforma creada específicament per a sistemes electrificats.
