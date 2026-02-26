Compte: Si el teu cotxe té alguna d’aquestes avaries, no passarà la ITV
Aproximadament 1 de cada 5 vehicles no supera la Inspecció Tècnica de Vehicles a la primera
i la calor ni el fred canvien la realitat: les avaries més habituals es repeteixen durant tot l’any. La part positiva és que, en la majoria de casos, solen donar senyals abans de provocar una fallada.
Amb la ITV com a cita obligatòria, convé arribar-hi amb el vehicle revisat. A l’Estat espanyol, gairebé el 10% del parc de vehicles de menys de 25 anys no té la ITV en vigor o no ha tramitat la baixa administrativa, i aproximadament un de cada cinc no supera la inspecció en el primer intent (al voltant del 18-20%).
Detectar i resoldre problemes abans d’anar-hi evita segones visites i fa estalviar temps, especialment en períodes de més demanda. Per això, a continuació es resumeixen 10 avaries freqüents que poden fer que un vehicle no superi la ITV, així com algunes pistes per identificar-les.
Les 10 avaries més habituals que poden fer suspendre la ITV
- Emissions (lambda, DPF, catalitzador): una primera mesura pot ser canviar el filtre d’aire i evitar trajectes molt curts. Si el problema continua, cal revisar el filtre de partícules (DPF) o el catalitzador.
- Mescla/aire (MAF/MAP): convé comprovar els manguitos i el sistema d’admissió. Si no millora, pot caldre revisar el sensor MAF/MAP.
- Encesa (bugies, bobines, misfire): és recomanable no forçar el motor i substituir la bugia o la bobina del cilindre afectat.
- Frens i estabilitat (ABS, ESP, sensors de roda): es recomana canviar el líquid de frens (cada 2 anys) i revisar sensors o cablejat de les rodes.
- Bateria de 12 V / càrrega (alternador): es poden netejar els borns, comprovar la massa i fer una prova de bateria i alternador.
- Refrigeració (termostat, ventilador, bomba d’aigua): cal revisar el nivell del líquid en fred, el termostat i els ventiladors.
- Climatització (A/C: compressor i comportes): es pot canviar el filtre de l’habitacle, desinfectar el sistema i revisar compressor i comportes.
- Pneumàtics i TPMS: convé ajustar la pressió segons la càrrega i revisar vàlvules i sensors.
- Sistema EVAP (vapors de combustible): és important comprovar el tap del dipòsit i possibles microfuites.
- Direcció i suspensió: cal revisar pressions, possibles holgures i fer l’alineació si és necessari.
Si apareix algun d’aquests símptomes, el més prudent és fer una revisió abans de la inspecció per evitar un resultat desfavorable.
