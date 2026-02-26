Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser molt perillós
La fatiga i la somnolència al volant redueixen la capacitat de reacció i estan darrere de molts accidents amb víctimes
El cansament al volant continua sent un dels factors de risc més perillosos i infravalorats. La ciència i les estadístiques indiquen que la fatiga redueix la capacitat de concentració i de reacció, i multiplica el risc de patir un accident.
Quan un conductor està cansat, tarda més a frenar i percep més tard els senyals. A més, hi ha el risc de quedar-se adormit durant uns segons sense adonar-se’n, temps suficient per perdre el control del vehicle.
Segons estudis recents de la DGT, fins al 25% dels accidents de trànsit amb víctimes estarien relacionats amb el cansament i la somnolència. En vies secundàries, un de cada cinc sinistres amb víctimes tindria la fatiga com a factor recurrent.
Símptomes de cansament al volant
Algunes enquestes fetes a conductors van en la mateixa línia que les estadístiques: un de cada quatre conductors de l’Estat espanyol admet haver conduït alguna vegada amb son extrema, i més d’un terç dels conductors joves reconeix haver-se adormit durant uns instants.
Aquests són alguns dels símptomes que cal identificar si ets al volant:
- Microsomnolència (microsueños): és el senyal més greu de fatiga i obliga a aturar-se immediatament.
- Parpelleig excessiu i ulls pesants: són signes clars de somnolència previs a la microsomnolència i redueixen la capacitat de detectar obstacles a temps.
- Boca seca: el cansament prolongat i la falta d’hidratació poden provocar sequedat bucal.
- Falta de coordinació: la fatiga afecta el sistema motor; braços i mans responen més lentament i els moviments amb el volant es tornen imprecisos.
- Dolor o rigidesa muscular: el cansament prolongat pot causar rigidesa al coll, a les espatlles i a l’esquena, i limitar la mobilitat i l’observació lateral.
- Canvis en la respiració: quan el cos s’esforça per mantenir-se despert, la respiració pot tornar-se menys eficient i accentuar la somnolència.
- Dificultat per mantenir la concentració: quan baixa el nivell d’atenció, augmenten les distraccions i es redueix la capacitat de percebre l’entorn.
- Irritabilitat o ansietat: la fatiga també afecta l’estat d’ànim; la impaciència, el nerviosisme o l’agressivitat al trànsit poden ser senyals de cansament.
Què cal fer per evitar-ho?
Si presentes algun dels símptomes anteriors, atura’t en un lloc segur. Beu aigua, estira les cames o dorm una estona si cal. Una pausa de 20 o 30 minuts pot salvar vides.
També és recomanable:
- descansar bé abans d’iniciar un viatge llarg;
- fer una pausa cada dues hores o cada 200 quilòmetres, encara que no notis cansament;
- planificar el viatge evitant les hores de més somnolència;
- compartir la conducció si viatges acompanyat, per repartir l’esforç.
Finalment, convé recordar que obrir les finestres o posar música forta són trucs ineficaços: no eliminen la fatiga.
