Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser molt perillós

La fatiga i la somnolència al volant redueixen la capacitat de reacció i estan darrere de molts accidents amb víctimes

Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser perillós / CC0

Bruna Segura

Girona

El cansament al volant continua sent un dels factors de risc més perillosos i infravalorats. La ciència i les estadístiques indiquen que la fatiga redueix la capacitat de concentració i de reacció, i multiplica el risc de patir un accident.

Quan un conductor està cansat, tarda més a frenar i percep més tard els senyals. A més, hi ha el risc de quedar-se adormit durant uns segons sense adonar-se’n, temps suficient per perdre el control del vehicle.

Segons estudis recents de la DGT, fins al 25% dels accidents de trànsit amb víctimes estarien relacionats amb el cansament i la somnolència. En vies secundàries, un de cada cinc sinistres amb víctimes tindria la fatiga com a factor recurrent.

Símptomes de cansament al volant

Algunes enquestes fetes a conductors van en la mateixa línia que les estadístiques: un de cada quatre conductors de l’Estat espanyol admet haver conduït alguna vegada amb son extrema, i més d’un terç dels conductors joves reconeix haver-se adormit durant uns instants.

Aquests són alguns dels símptomes que cal identificar si ets al volant:

  • Microsomnolència (microsueños): és el senyal més greu de fatiga i obliga a aturar-se immediatament.
  • Parpelleig excessiu i ulls pesants: són signes clars de somnolència previs a la microsomnolència i redueixen la capacitat de detectar obstacles a temps.
  • Boca seca: el cansament prolongat i la falta d’hidratació poden provocar sequedat bucal.
  • Falta de coordinació: la fatiga afecta el sistema motor; braços i mans responen més lentament i els moviments amb el volant es tornen imprecisos.
  • Dolor o rigidesa muscular: el cansament prolongat pot causar rigidesa al coll, a les espatlles i a l’esquena, i limitar la mobilitat i l’observació lateral.
  • Canvis en la respiració: quan el cos s’esforça per mantenir-se despert, la respiració pot tornar-se menys eficient i accentuar la somnolència.
  • Dificultat per mantenir la concentració: quan baixa el nivell d’atenció, augmenten les distraccions i es redueix la capacitat de percebre l’entorn.
  • Irritabilitat o ansietat: la fatiga també afecta l’estat d’ànim; la impaciència, el nerviosisme o l’agressivitat al trànsit poden ser senyals de cansament.

Què cal fer per evitar-ho?

Si presentes algun dels símptomes anteriors, atura’t en un lloc segur. Beu aigua, estira les cames o dorm una estona si cal. Una pausa de 20 o 30 minuts pot salvar vides.

També és recomanable:

  • descansar bé abans d’iniciar un viatge llarg;
  • fer una pausa cada dues hores o cada 200 quilòmetres, encara que no notis cansament;
  • planificar el viatge evitant les hores de més somnolència;
  • compartir la conducció si viatges acompanyat, per repartir l’esforç.

Finalment, convé recordar que obrir les finestres o posar música forta són trucs ineficaços: no eliminen la fatiga.

