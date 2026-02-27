Protegeix-te: Aquests son els tres mètodes que més fan servir els lladres per robar a cotxes
Molts robatoris de vehicles ja no impliquen forçar panys ni trencar vidres, sinó l’ús de tecnologia que permet accedir-hi sense deixar rastre visible
El robatori de vehicles ha evolucionat en els darrers anys. Davant la imatge tradicional de panys forçats o vidres trencats, avui dia molts robatoris es produeixen sense senyals visibles i mitjançant tecnologia cada cop més sofisticada. Aquesta evolució fa que molts conductors no s’adonin del robatori fins hores després, cosa que en dificulta la recuperació.
Aquests són alguns dels mètodes més habituals que s’esmenten en la notícia:
Robatori amb inhibidors de senyal
Una de les tècniques més utilitzades és l’ús d’inhibidors de senyal, dispositius que poden bloquejar el senyal del comandament a distància quan el conductor intenta tancar el vehicle. D’aquesta manera, el cotxe pot quedar obert sense que el propietari se n’adoni, i els lladres hi poden accedir més tard sense haver de forçar res.
Aquest tipus de robatori es produeix més sovint en zones concorregudes, com ara pàrquings, centres comercials o àrees turístiques, on el conductor s’allunya ràpidament del vehicle confiant que ha quedat tancat.
Duplicació electrònica de claus
Una altra tècnica cada cop més habitual és la duplicació electrònica de claus, que permet copiar el senyal del comandament i fer-lo servir posteriorment per obrir i arrencar el vehicle. Segons s’explica, en alguns casos aquest procés es pot fer en molt poc temps.
Aquest tipus de robatori posa de manifest que tancar el vehicle no sempre és suficient i que els sistemes tradicionals de seguretat poden quedar superats per mètodes electrònics avançats.
Accés a través del port OBD
El port OBD, utilitzat habitualment als tallers per al diagnòstic del vehicle, també pot convertir-se en una via d’accés per als lladres. Un cop han entrat a l’interior del cotxe, poden utilitzar dispositius específics per reprogramar claus o desactivar sistemes de seguretat en pocs minuts.
Aquest mètode s’acostuma a fer servir en robatoris planificats i dirigits a models concrets, i requereix coneixements tècnics elevats, fet que reflecteix el grau d’especialització d’aquest tipus de delictes.
En conjunt, la notícia alerta que els robatoris de cotxes són cada vegada més tecnològics i menys visibles, i remarca la importància d’extremar les precaucions, especialment en espais molt transitats.
