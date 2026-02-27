Si tens aquest tipus de cotxe, aquest any podries acabar pagant més per omplir el dipòsit
El Govern es va comprometre amb la Unió Europea a eliminar l’avantatge fiscal del gasoil, una mesura que podria encarir el cost de repostar si finalment s’aprova
El dièsel —excepte en el període posterior a la pandèmia en què va arribar a superar la gasolina en preu per litre— ha estat, en general, un combustible més rendible econòmicament. Una de les raons és que, fiscalment, ha rebut un tracte més favorable.
El preu dels combustibles està gravat per l’impost d’hidrocarburs. Segons les dades citades a la informació original, el febrer de 2024 els impostos representaven aproximadament el 47% del preu de la gasolina i el 42% del preu del dièsel a l’Estat espanyol. Tot i això, també s’hi assenyalava que la pressió fiscal sobre els combustibles se situava per sota de la d’altres països europeus.
L’any passat es va presentar una reforma fiscal per equiparar l’impost del dièsel al de la gasolina, elevant-lo fins als 0,47269 euros per litre. Tanmateix, la proposta del Govern no va obtenir prou suports per tirar endavant, fet que va beneficiar una part important dels conductors de vehicles dièsel.
Segons els càlculs recollits en la notícia, aquesta equiparació hauria suposat, de mitjana, uns 6 euros més per omplir un dipòsit de 50 litres.
Brussel·les demana explicacions
La reforma, però, continua sobre la taula. L’eliminació de l’avantatge fiscal del gasoil forma part dels compromisos assumits pel Govern amb la Unió Europea en el marc dels fons Next Generation. Per això, malgrat els ajornaments, tot apunta que la mesura podria acabar aplicant-se.
De fet, a finals de gener de 2026 va expirar l’última pròrroga concedida per Brussel·les per aplicar aquesta reforma, entre d’altres, i les institucions europees haurien demanat explicacions sobre el retard.
Segons la informació publicada, el Govern ha expressat la voluntat d’intentar ajornar tant com sigui possible aquesta pujada de l’impost al dièsel. Amb tot, la seva aplicació es presenta com una possibilitat cada vegada més probable.
Un obstacle polític al Congrés
En qualsevol cas, per aprovar la reforma fiscal caldria reunir els suports necessaris al Congrés, un escenari que ara mateix es dibuixa complicat. Diversos partits de l’oposició —entre ells PP, Vox, Junts i PNB, i també Podem— han mostrat desacord amb aquesta mesura.
Així, el futur de la reforma dependrà tant de la pressió de Brussel·les com de la capacitat del Govern per aconseguir una majoria parlamentària.
