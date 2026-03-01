La DGT ho confirma: Multes de fins a 500 euros per fer aquest gest amb la bicicleta
Fer un “caballet” o piruetes similars a la via pública es considera una conducta de risc i pot acabar en sanció, especialment en entorns urbans
Fer un caballet amb la bicicleta —aixecar la roda davantera i avançar uns metres només amb la del darrere— o qualsevol pirueta semblant en plena via pública no és una broma: està prohibit i pot comportar multa. Tant la normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT) com algunes regulacions municipals ho consideren una conducta perillosa, perquè redueix el control del vehicle i augmenta el risc d’accident, sobretot en zones urbanes amb vianants, cruïlles i circulació compartida.
A Girona, tot i que l’Ordenança de Circulació, Vianants i Vehicles (OCVV) no sol recollir literalment la maniobra del “caballet”, sí que regula la circulació de bicicletes sota criteris de seguretat i convivència. Després de la modificació aprovada el novembre de 2024 i amb el règim vigent des de l’1 de febrer de 2025, la norma reforça l’obligació de circular sense posar en perill vianants o altres usuaris. Això vol dir que una pirueta que redueixi el control de la bicicleta pot considerar-se infracció segons les circumstàncies (zona, afluència de gent, reincidència, etc.).
En aquest marc, les sancions municipals poden anar de 50 a 500 euros, en funció de la gravetat. En general, el “caballet” es pot interpretar com a conducció imprudent o temerària, i les multes es poden situar entre 200 i 500 euros. Si, a més, la maniobra provoca un accident, es fa en un punt especialment sensible (pas de vianants, zona escolar, aglomeracions) o hi ha reincidència, les conseqüències poden ser més serioses, incloent-hi responsabilitats civils o fins i tot penals si hi ha danys.
Altres conductes sancionables en bicicleta
A banda del “caballet”, hi ha altres comportaments habituals que també poden comportar multa:
- Anar sense mans: deixar anar el manillar de manera intencionada i temerària es considera conducció perillosa, perquè augmenta el risc de caiguda i redueix la capacitat de reacció.
- Circular per la vorera: en general, la bicicleta ha d’anar per la calçada, carrils bici o vies habilitades. Anar per voreres o zones de vianants acostuma a estar prohibit i es pot sancionar amb multes de fins a 200 euros, a més del risc per als vianants.
- Fer servir auriculars: circular amb auriculars connectats està prohibit perquè redueix la percepció de l’entorn (timbres, avisos, sirenes, frenades). La sanció habitual és de 200 euros.
- Fer servir el mòbil: manipular el telèfon mentre es pedala, encara que sigui per mirar un missatge o canviar una cançó, implica distracció i pèrdua de control. També pot comportar 200 euros de multa.
En definitiva, la bicicleta, tot i ser un mitjà de transport lleuger, està sotmesa a normes de circulació. Circular de manera previsible, senyalitzar maniobres i evitar accions que sorprenguin la resta d’usuaris o generin risc és clau per a la seguretat viària.
