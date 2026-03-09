Consells per comprar o canviar de cotxe sense posar en risc la teva economia
El preu de compra és només una part de la despesa: assegurança, combustible, manteniment, impostos i possibles reparacions poden disparar el cost mensual del vehicle
Canviar de cotxe és una decisió que convé prendre amb calma. No sempre és aconsellable fer el pas només perquè el vehicle ja té uns quants anys o perquè apareix una oferta atractiva. El canvi sol tenir més sentit quan el cotxe actual comença a generar avaries recurrents, quan el cost de mantenir-lo és massa elevat, quan ha deixat de respondre a les necessitats familiars o laborals o quan la seva eficiència i seguretat han quedat clarament enrere. En aquests casos, substituir-lo pot ser una decisió raonable. Ara bé, abans de comprar-ne un de nou, cal mirar molt més enllà del preu final i calcular quin impacte tindrà sobre les finances personals.
Abans de comprar, cal mirar més enllà del concessionari
La compra d’un vehicle és, per a moltes llars, una de les decisions econòmiques més importants després de l’habitatge. Per això, els experts recomanen no deixar-se portar només per l’estètica, la marca o una quota aparentment assumible. El primer que cal valorar és quin ús real es farà del cotxe: si serà per a trajectes curts o llargs, si es necessita cada dia o només de manera puntual, si ha de tenir molt espai o si n’hi ha prou amb un model més modest.
També és important tenir en compte els ingressos reals de la llar. El vehicle ha d’encaixar dins del pressupost sense comprometre altres despeses bàsiques ni reduir la capacitat d’estalvi. Un cotxe massa car pot semblar assumible al principi, però acabar convertint-se en una càrrega fixa difícil de sostenir.
No només compta el preu de compra
Un dels errors més habituals és pensar només en el cost inicial. Però tenir cotxe implica moltes altres despeses. A la quota de finançament o al pagament de compra s’hi afegeixen l’assegurança, el combustible, el manteniment, les revisions, els impostos, els pneumàtics i les possibles avaries. Tot plegat fa que el cost real del vehicle sigui molt superior al que es veu a l’etiqueta.
A més, cal recordar que el cotxe és un bé que es deprecia ràpidament. És a dir, perd valor amb el temps. Això fa que, des d’un punt de vista financer, no sempre sigui bona idea endeutar-se en excés per adquirir un model per sobre de les possibilitats reals.
Pros i contres de canviar de cotxe
Canviar de vehicle també té avantatges. Un cotxe nou o més recent pot oferir més seguretat, menys consum, menys risc d’avaries, més comoditat i, en alguns casos, menys emissions. Això pot traduir-se en una despesa de manteniment menor i en una millor experiència de conducció.
Però també hi ha inconvenients. El principal és l’augment de la despesa mensual. Si la compra es finança, la quota pot allargar-se durant anys. A això s’hi poden sumar assegurances més cares, més impostos segons el model i una pèrdua ràpida de valor des del primer moment.
Quan el problema és l’acumulació de deutes
Els especialistes en finances personals alerten sobretot d’un risc: sumar la quota del cotxe a altres deutes ja existents, com ara la hipoteca o préstecs previs. Quan això passa, el marge econòmic de la llar es redueix molt i qualsevol imprevist pot desequilibrar el pressupost.
Si una família ja destina una part important del sou a l’habitatge i hi afegeix un cotxe per sobre de les seves possibilitats, pot acabar dedicant més de la meitat dels ingressos a pagar deutes. Això deixa poc espai per cobrir despeses essencials com l’alimentació, els subministraments, l’educació, l’oci o l’estalvi per a emergències.
Què n’opinen els experts
Els experts en finances personals insisteixen que el cost del cotxe ha d’estar vinculat als ingressos i no al desig de tenir un model superior. La recomanació general és clara: la despesa destinada al vehicle no hauria de superar el 20% dels ingressos mensuals. Aquest és el límit que molts especialistes consideren prudent per evitar tensions econòmiques.
La regla del 20%
Segons els analistes, aquesta referència funciona com una mena de límit de seguretat. Igual que els bancs solen mirar que la quota de la hipoteca no superi un percentatge determinat dels ingressos, els experts defensen que amb el cotxe s’hauria d’aplicar la mateixa lògica. Si la despesa mensual del vehicle supera aquest llindar, augmenta el risc d’endeutament excessiu.
També adverteixen que comprar un cotxe sense tenir un coixí financer és una decisió arriscada. Si apareix una reparació important, una despesa mèdica o qualsevol imprevist domèstic, moltes famílies es veuen obligades a recórrer a més crèdit. I això, lluny de solucionar el problema, l’agreuja.
Una decisió que s’ha de fer amb números, no amb impulsos
Comprar o canviar de cotxe pot ser una decisió encertada si respon a una necessitat real i si s’ha calculat bé l’impacte econòmic. El més recomanable és analitzar l’estat del vehicle actual, comparar opcions, calcular totes les despeses associades i assegurar-se que la compra no afectarà l’equilibri del pressupost familiar.
En aquest terreny, els experts ho resumeixen amb una idea senzilla: abans d’estrenar cotxe, cal tenir clar no només si te’l pots comprar, sinó sobretot si te’l pots mantenir.
