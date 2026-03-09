Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tecnologia

¿Parles qualsevol de les llenguatges oficials de l’Estat espanyol? El Cupra Born és el teu cotxe

Català, eusquera o gallec són les noves opcions d’idioma que es poden escollir per al sistema d’infoentreteniment del renovat Cupra Born, que va mostrar la seva actualització fa tot just uns dies.

El Cupra Born és el primer cotxe amb el sistema d’infoentreteniment en català, eusquera i gallec.

Andrea Gil Modrego

Zaragoza

Els cotxes actuals no són ningú sense el seu sistema d’infoentreteniment. El desenvolupament de la tecnologia ha millorat aquests sistemes, que s’han transformat en un element central del cotxe. Ara, els conductors busquen poder connectar el seu telèfon de manera ràpida i senzilla, poder tenir el GPS directament a la pantalla del cotxe i escoltar la seva música favorita.

Però aquest desenvolupament no només es queda aquí. A través de la pantalla del cotxe també es controlen funcions importants del vehicle, es veu l’estat d’alguns elements o sistemes o, en el cas dels elèctrics, es consulta la salut de la bateria i l’estat de la càrrega.

Òbviament, el sistema d’infoentreteniment d’un cotxe s’ha de poder entendre i per això els fabricants donen l’opció d’escollir l’idioma en què es vol llegir tot el que surt a les pantalles. Cupra ha anat un pas més enllà i s’ha convertit en el primer fabricant europeu a oferir els diferents idiomes oficials de l’Estat espanyol per escollir en el seu sistema.

Català, eusquera i gallec

El català, l’eusquera i el gallec són ara llenguatges seleccionables per poder rebre tota la informació, des d’indicacions del GPS fins a l’estat del vehicle, al nou Cupra Born.

L’actualització del Cupra Born, a més de canviar el disseny exterior i interior del cotxe, ha millorat l’experiència tecnològica ampliant el quadre d’instruments fins a les 10,25 polzades i una pantalla amb sistema Android de 12,9 polzades.

El Cupra Born és el primer cotxe que inclou la resta de llengües oficials d’Espanya en el seu sistema d’infoentreteniment, un pas que també farà el Cupra Raval quan surti al mercat. Aquesta possibilitat es dona gràcies al treball conjunt de la marca amb l’Aliança per la Presència Digital del Català.

A partir d’ara, tant les indicacions com l’assistència a la conducció, la seguretat a bord del cotxe o el maneig dels diferents sistema de confort es podran llegir en català, eusquera i gallec. El desenvolupament de les versions en els idiomes oficials s’ha fet en el centre tècnic de Seat i Cupra a Martorell prenent com a punt de partida l’Android Automotive OS.

