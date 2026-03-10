Coneixes aquest senyal? No respectar-lo et pot costar una multa de 200 euros
El catàleg de senyals de trànsit s’ha actualitzat i ignorar aquest avís pot comportar una sanció econòmica i la pèrdua de punts del carnet de conduir
La Direcció General de Trànsit (DGT) va estrenar l’any passat un nou catàleg de senyals per adaptar-lo als canvis tecnològics, socials i de mobilitat. Tot i que l’organisme n’ha explicat les novetats a través de diferents canals, encara hi ha molts conductors que no coneixen tots els canvis introduïts.
Un dels senyals que cal tenir especialment en compte és el que adverteix de la presència d’un control de semàfor en vermell. Es tracta del senyal S-991c del Reglament general de circulació , que informa que en aquell punt hi ha un dispositiu de vigilància destinat a detectar els vehicles que se salten el semàfor.
Segons dades de la mateixa DGT, a hi ha més de 500 radars de semàfor a l'Estat espanyol. Aquests dispositius solen instal·lar-se en un pal semblant al dels semàfors, aproximadament a 25 metres abans de la línia de detenció o del punt on el vehicle s’ha d’aturar obligatòriament.
El seu funcionament es basa en càmeres que s’activen quan el semàfor és en fase ambre o vermella. En aquest moment, el sistema fa dues fotografies: una quan el vehicle encara és abans de la línia de detenció i una altra quan ja ha travessat completament el semàfor.
La sanció només és vàlida si aquestes dues imatges permeten acreditar la infracció: en una s’ha de veure el semàfor en vermell o ambre i, en l’altra, la matrícula del vehicle després d’haver superat el punt de pas. Saltar-se aquest senyal es considera una infracció greu i la Llei de trànsit ho pot castigar amb fins a 200 euros de multa i la retirada de 4 punts del carnet de conduir.
