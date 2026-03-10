La DGT avisa: aquest gual no val res i et pot acabar costant una multa
Una línia groga pintada davant d’un garatge no té cap validesa si no va acompanyada de la placa oficial de l’Ajuntament. Tot i això, encara hi ha molts veïns que ho desconeixen
Pintar una línia groga davant de casa o del garatge no converteix automàticament aquell espai en un gual legal. Perquè aquesta senyalització sigui vàlida, cal que disposi de l’autorització municipal corresponent i de la placa oficial de l’Ajuntament. Sense aquests requisits, no té efectes legals.
Així ho estableix la normativa de circulació, que reserva a l’administració titular de la via —habitualment el consistori— la competència per autoritzar i mantenir la senyalització a la via pública. En conseqüència, si un particular pinta pel seu compte una marca groga per simular un gual, aquesta actuació no és legal.
Dit d’una altra manera: si un veí ha pintat aquesta senyalització sense haver fet els tràmits pertinents ni tenir la placa reglamentària, es pot comunicar a l’Ajuntament. El consistori pot requerir la retirada de la pintura i indicar quin és el procediment correcte per demanar un gual autoritzat.
Com es pot obtenir un gual legal
Per instal·lar un gual de manera correcta, el primer pas és tramitar la sol·licitud davant l’Ajuntament. Cada municipi té la seva pròpia normativa, de manera que convé revisar quina documentació s’ha d’aportar i quins requisits s’han de complir en cada cas. També a Girona i a la resta de municipis gironins, el procediment depèn de cada consistori.
Quan el permís és concedit, s’ha de col·locar la placa oficial de gual. Habitualment, aquesta inclou el senyal de prohibició d’estacionament, l’escut i el nom de l’Ajuntament, el número de llicència, el tipus de gual autoritzat i, si escau, els horaris d’aplicació.
En molts casos, a més, també s’exigeix una línia groga contínua al paviment per delimitar visualment l’entrada o la sortida de vehicles i advertir la resta de conductors que en aquell punt no s’hi pot aparcar. Però aquesta pintura, per si sola, no té cap validesa si no va vinculada a una autorització oficial.
També és important mantenir tant la placa com la senyalització en bon estat. Si es deterioren o deixen de ser llegibles, poden perdre la validesa administrativa.
A més, la llicència del gual acostuma a tenir caràcter anual, de manera que s’ha de renovar periòdicament amb el pagament de la taxa municipal corresponent. Si la senyalització no està ben regulada o la llicència no es renova, es poden derivar sancions econòmiques.
En definitiva, no n’hi ha prou amb una mica de pintura per reservar-se un espai davant del garatge. Sense permís oficial, el suposat gual no existeix legalment.
