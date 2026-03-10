El motiu pel qual més cotxes suspenen la ITV: la dada que dispara les alarmes entre els conductors
Les emissions contaminants s’han convertit de nou en la principal causa de defecte greu a la inspecció tècnica de vehicles, per davant dels problemes d’enllumenat i dels pneumàtics
Les emissions contaminants fora dels límits permesos tornen a ser el principal motiu pel qual molts vehicles no superen la ITV. Això les situa al capdavant dels defectes greus detectats a les inspeccions, per davant d’altres incidències habituals com els problemes d’enllumenat, de senyalització o de pneumàtics.
Les dades més recents apunten que aquesta causa continua guanyant pes i confirma una tendència clara: cada vegada és més important tenir el vehicle en bon estat pel que fa al sistema d’escapament i al control de gasos, especialment en un context en què la normativa ambiental és més exigent a tot l’Estat espanyol.
Després de les emissions, els defectes més habituals que poden fer suspendre la inspecció són els relacionats amb els llums i la senyalització, així com les incidències en eixos, rodes, pneumàtics i suspensió.
Com es controlen les emissions a la ITV
La prova d’emissions és una de les parts clau de la inspecció tècnica. El que es fa és analitzar els gasos que surten pel tub d’escapament per comprovar si el vehicle compleix els límits legals establerts.
Primer de tot, es revisa visualment el sistema d’escapament per detectar si hi ha desperfectes o elements en mal estat que puguin alterar el resultat. Després, s’introdueix una sonda al tub d’escapament connectada a un equip de mesura que analitza els gasos expulsats mentre el motor està en marxa.
Durant aquesta part de la prova, el vehicle ha d’estar al ralentí i amb els sistemes que consumeixen energia apagats, com ara la ràdio, els llums o el climatitzador. Posteriorment, es demana al conductor que acceleri el motor fins a un règim determinat perquè el sistema pugui comprovar si els valors s’ajusten a la normativa.
En els vehicles més moderns, sobretot els que compleixen les normatives europees més recents, aquesta comprovació es complementa amb una lectura electrònica a través del sistema OBD, que permet revisar si hi ha errors registrats a les centraletes del vehicle.
En els motors dièsel s’analitza principalment l’opacitat dels fums. En els de gasolina, es controla sobretot el monòxid de carboni i el valor lambda, un indicador que mesura la proporció entre aire i combustible i que és clau per a una combustió eficient i menys contaminant.
Senyals d’alerta abans d’anar a la inspecció
Hi ha alguns indicis que poden fer sospitar que el vehicle podria tenir problemes per superar la ITV. Entre els més habituals hi ha un augment anormal del consum de combustible, un fum d’escapament massa dens o fosc i l’encesa del testimoni d’avaria del motor al quadre d’instruments.
Quan apareix algun d’aquests símptomes, el més recomanable és fer revisar el cotxe en un taller abans de passar la inspecció. Sovint, aquests senyals indiquen avaries en el sistema de combustió o en els mecanismes anticontaminació.
En definitiva, mantenir en bon estat el motor i el sistema d’escapament no només ajuda a superar la ITV, sinó que també contribueix a reduir l’impacte ambiental del vehicle. Una qüestió cada cop més important també per a molts conductors gironins, especialment en zones on la mobilitat i la qualitat de l’aire han anat guanyant protagonisme.
