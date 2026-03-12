Compte aquesta setmana: Trànsit intensifica els controls d’aquest gest bàsic i la multa et pot sortir cara
La DGT ha posat en marxa una campanya especial fins al 15 de març per vigilar l’ús del cinturó i de les cadiretes infantils, tant en vies urbanes com interurbanes
La Direcció General de Trànsit ha activat aquesta setmana una nova campanya especial de control centrada en l’ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil. L’operatiu va començar el 9 de març de 2026 i s’allargarà fins al diumenge 15, amb controls tant en carreteres urbanes com interurbanes de l’Estat espanyol.
La vigilància no es limita només als agents a peu de carretera. Segons la DGT, durant aquesta campanya també s’intensifica el control des de l’aire i mitjançant càmeres automatitzades, instal·lades en vies convencionals i també en carrils d’alta ocupació. Això vol dir que no és només una setmana amb més presència policial visible, sinó també amb més seguiment tecnològic.
El focus no se centra únicament en qui condueix. Trànsit recorda que el cinturó és obligatori també per als ocupants dels seients del darrere, i que els menors de fins a 135 centímetres han de viatjar amb un sistema de retenció infantil adequat a la seva talla i pes. La campanya posa especial atenció en aquests casos perquè els errors d’ús continuen sent freqüents.
La DGT defensa aquesta campanya amb dades contundents. L’organisme afirma que el cinturó redueix a la meitat el risc de mort en cas de sinistre i que, en vies urbanes, la probabilitat de resultar ferit greu o morir és cinc vegades menor si es porta posat. Pel que fa als sistemes infantils, poden reduir a la meitat el risc de mort o lesions greus i evitar nou de cada deu lesions greus o mortals.
A més, la DGT recorda que el problema continua molt present. En 2025, van morir 157 persones en vies interurbanes que no portaven cinturó o sistema de retenció infantil en el moment del sinistre.
Pel que fa a la sanció, no portar el cinturó o fer un ús incorrecte del sistema de retenció infantil comporta una multa de 200 euros i, en el cas del conductor, la pèrdua de 4 punts del carnet.
En resum, el missatge de Trànsit és clar: aquesta setmana hi haurà més controls i més vigilància sobre un dels incompliments més habituals i més fàcils d’evitar. I sí, tant a Girona com a la resta del país, aquell trajecte curt en què “només és un moment” també entra dins del radar.
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home