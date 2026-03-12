Les 3 avaries més comunes després de l'hivern que et poden costar fins a 1.400 euros
El fred, la humitat, els trajectes curts i tenir el cotxe massa dies aturat poden passar factura quan arriba el bon temps, però les xifres més cridaneres provenen d’un estudi privat i no d’una estadística oficial
Amb el final de l’hivern, molts conductors comencen a notar problemes al cotxe que no havien donat la cara durant els mesos de més fred. Tallers i serveis d’assistència fa temps que alerten que les baixes temperatures castiguen sobretot la bateria i el sistema d’arrencada, especialment en vehicles antics o que fan trajectes curts, perquè el cotxe no arriba a recarregar bé.
La bateria continua sent, de fet, el punt més delicat a l’hivern. El Grup Mutua va informar al febrer que més del 40% de les assistències en carretera durant l’hivern estan relacionades amb avaries de bateria o d’arrencada, una dada que reforça la idea que molts problemes apareixen o s’agreugen després de setmanes de fred i humitat.
Pel que fa a les tres avaries que destaca la notícia original, les xifres surten d’una anàlisi de Carly, una plataforma privada de diagnosi d’automòbil, recollida per mitjans del sector de la postvenda. Segons aquest estudi, basat en més de mig milió de diagnòstics a l’Estat espanyol, els problemes que més augmenten després de l’hivern són els fallos d’arrencada en fred, les incidències al sistema de refrigeració auxiliar i les avaries en sensors de climatització i qualitat de l’aire.
La incidència més cara, segons aquest informe, és la dels problemes d’arrencada en fred, sobretot en vehicles dièsel. Carly calcula que la reparació pot anar d’uns 366 euros en els casos més simples fins a 1.389 euros quan el problema afecta elements més complexos del sistema de preescalfament.
El mateix estudi situa els fallos del sistema de refrigeració auxiliar en una forquilla d’entre 498 i 784 euros, mentre que les avaries en sensors de climatització i qualitat de l’aire es mourien aproximadament entre 280 i 395 euros, depenent de la peça afectada i de la complexitat de la reparació.
Ara bé, aquí convé posar-hi un matís important: no es tracta d’una estadística oficial de la DGT ni d’una base pública de tallers, sinó d’un estudi empresarial difós per mitjans especialitzats. Per tant, serveix per detectar tendències, però no per afirmar que aquestes siguin, sense discussió, les tres avaries més comunes a tots els vehicles i a tot arreu.
També s’ha d’esborrar de la peça original una referència que no hi aportava res: la menció a la balisa V16. Sí que és cert que, des de l’1 de gener de 2026, la V16 connectada és l’únic sistema legal per senyalitzar un vehicle immobilitzat a la calçada a l’Estat espanyol, en substitució dels triangles, però això no té relació directa amb les avaries d’hivern ni amb el cost de les reparacions.
En resum, el missatge útil per als conductors de Girona i de la resta del país és clar: després de l’hivern convé revisar bateria, arrencada, refrigeració i climatització, perquè són sistemes especialment castigats pel fred. Però el titular més honest és aquest: sí, algunes avaries es poden disparar després de l’hivern i poden costar més de 1.000 euros, però les xifres més espectaculars provenen d’un informe privat i s’han de llegir amb prudència.
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil