Dinamarca ja ven un 81,6% de cotxes elèctrics nous i converteix l’endoll en la nova norma
Adeu al combustible: la transició s’accelera pel medi ambient, l'estalvi i la seguretat energètica
Dinamarca ha fet el pas que molts altres països encara debaten: el febrer de 2026, el 81,6% dels turismes nous matriculats ja van ser 100% elèctrics, i entre els compradors particulars la quota es va enfilar fins al 94,4%. Ja no es tracta només d’una tendència verda o d’una aposta tecnològica: és un canvi de model en la manera d’entendre la mobilitat i el consum energètic.
Per què canvia el mercat
El gir no s’explica només per la lluita contra les emissions. A Europa, la guerra d’Ucraïna ha reforçat la idea que continuar depenent del petroli i del gas és també un problema de seguretat. La Comissió Europea defensa que la dependència energètica russa és una amenaça i ha fixat una sortida gradual del petroli, el gas i l’energia nuclear russos per reforçar la seguretat de subministrament. En paral·lel, l’IEA recorda que a Dinamarca l’energia segueix tenint un pes important dels combustibles fòssils i que el petroli encara representa prop d’un terç del subministrament energètic total, de manera que electrificar el transport és una palanca clau tant per al clima com per reduir vulnerabilitats geopolítiques.
Si es deixa de banda el transport públic, la via amb més recorregut per mantenir la sostenibilitat avui dia és el cotxe elèctric, sobretot en països amb una xarxa elèctrica molt renovable. L’ICCT calcula que els elèctrics venuts avui a Europa emeten un 73% menys de gasos d’efecte hivernacle al llarg de la seva vida que els de gasolina, i l’IEA destaca que els vehicles elèctrics ja desplacen consum de petroli. En el cas danès, a més, l’avantatge climàtic és encara més clar perquè Dinamarca va liderar la UE el 2024 amb un 88,4% d’electricitat neta en la seva generació elèctrica.
Què està fent Dinamarca
L’èxit danès no ha arribat per casualitat. El país ha combinat una política fiscal favorable als vehicles de zero emissions amb una xarxa de recàrrega cada cop més extensa. Segons l’agència tributària danesa, els cotxes elèctrics paguen només el 40% de l’impost de matriculació calculat si es registren abans del 2027 i, a més, reben una deducció específica que el 2026 és de 161.300 corones daneses. A això s’hi afegeixen ajudes per desplegar punts de recàrrega, subvencions per a comunitats residencials i l’obligació d’incorporar carregadors en determinats edificis i aparcaments.
Per al ciutadà, això es tradueix en una entrada més assequible al cotxe elèctric, més facilitat per carregar-lo i menys exposició a la volatilitat dels combustibles fòssils. Per al país, el benefici és doble: redueix emissions i alhora rebaixa la dependència de combustibles importats. No és casual que l’IEA situï Dinamarca entre els països capdavanters en descarbonització i assenyali que, des de la invasió russa d’Ucraïna, Copenhaguen ha reforçat la prioritat de retallar la dependència dels fòssils.
Els models que lideren la revolució elèctrica
El mercat danès també dibuixa quin tipus de vehicle està guanyant aquesta batalla. El gran dominador del febrer va ser el Toyota bZ4X, amb 1.364 matriculacions, seguit de l’Škoda Elroq (681), el Volkswagen ID.4 (575), l’Škoda Enyaq (467) i l’Audi Q4 e-tron (400). Tots cinc són elèctrics, i la majoria són SUV, una prova que la transició no s’està fent només amb cotxes petits o urbans, sinó també amb vehicles familiars i d’ús quotidià. El Tesla Model Y, amb 350 unitats, també manté pes en aquest nou mapa del motor danès.
El missatge de Dinamarca és clar: el futur del cotxe no és només una qüestió ecològica, sinó també econòmica i estratègica. Quan coincideixen incentius fiscals, infraestructura de recàrrega, una electricitat majoritàriament renovable i una voluntat política de reduir la dependència exterior, el cotxe elèctric deixa de semblar una promesa i passa a ser, simplement, la nova normalitat.
