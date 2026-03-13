Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaSarrià Manga'Les cassoles de la Rosa'Xavier GuitartÚs compulsiu internetEducacióRodolfo SanchoSanció TradeInn
instagramlinkedin

Un famós mecànic adverteix: "No duguis mai el dipòsit ple" si no vols problemes

Els experts alerten que forçar el proveïment més enllà del tall automàtic pot malmetre el sistema d’evaporació del vehicle; el consell no és no portar-lo ple, sinó no sobreomplir-lo

Amb els carburants encara sota pressió a l’Estat espanyol, molts conductors miren d’aprofitar cada visita a la benzinera al màxim. Aquest divendres 13 de març de 2026, el preu mitjà de la gasolina 95 se situava al voltant dels 1,707 euros per litre i el del gasoil A als 1,829 euros, en un context recent de fortes pujades. En aquest escenari, és habitual intentar “fer durar més” el dipòsit, però els especialistes en automoció avisen que una cosa és omplir-lo i una altra, ben diferent, és forçar-lo més enllà del que marca la pistola. Aquí és on cal afinar el missatge de la notícia original. Dir que “mai no s’hauria de portar el dipòsit ple” és una formulació massa rotunda. El que desaconsellen organismes i experts no és circular amb el dipòsit ple, sinó continuar posant combustible després del primer clic automàtic de la mànega. Tant l’EPA com AAA i Consumer Reports coincideixen que aquest hàbit de “rematar” el dipòsit pot fer que el combustible líquid arribi al sistema de recuperació de vapors i saturi el canister de carbó actiu, una peça pensada per treballar amb vapors, no pas amb gasolina líquida. Per tant, el problema no és anar amb el dipòsit ple després d’un proveïment normal, sinó sobreomplir-lo. Quan la pistola s’atura sola, el vehicle ja ha arribat al nivell previst pel sistema. Si encara s’hi insisteix, es pot comprometre el circuit EVAP, augmentar emissions i, en alguns casos, acabar encenent-se el testimoni d’avaria del motor o arribar una reparació que no serà precisament barata. Consumer Reports recorda que afegir més combustible després del tall automàtic pot danyar el canister; AAA també adverteix que fer-ho de manera habitual pot reduir la capacitat d’aquest sistema o fins i tot inutilitzar-lo. La temperatura i l’entorn també hi tenen un paper, però aquí convé evitar exageracions. És cert que la calor afavoreix l’evaporació i que els vapors del combustible s’han de gestionar correctament, però això no vol dir que un cotxe estigui en risc per portar el dipòsit ple de manera normal. El que sí que és recomanable és deixar que el sistema faci la seva feina i no intentar encabir-hi més carburant del compte després del tall de seguretat. L’EPA, de fet, fa anys que repeteix aquest consell perquè el combustible extra pot acabar tornant al sistema de recuperació de vapors o generar abocaments innecessaris. Pel que fa al nivell ideal de combustible en l’ús quotidià, la recomanació més estesa és no apurar-lo massa. AAA assenyala que és una bona pràctica mantenir el dipòsit com a mínim per sobre d’un quart, sobretot per seguretat i per evitar problemes associats a circular massa al límit. Ara bé, presentar els tres quarts com una norma fixa és excessiu: més que una regla mecànica universal, és un marge prudent que alguns professionals consideren còmode per al dia a dia. En resum, la idea de fons és clara: el risc no és omplir el dipòsit, sinó passar-se d’omplert. Si la pistola fa clic, el millor és aturar-se. És el consell més simple per evitar avaries al sistema de vapors, no malbaratar diners i mantenir el vehicle en bon estat, tant a ciutat com a carretera.

Amb els carburants encara sota pressió a l’Estat espanyol, molts conductors miren d’aprofitar cada visita a la benzinera al màxim. Aquest divendres 13 de març de 2026, el preu mitjà de la gasolina 95 se situava al voltant dels 1,707 euros per litre i el del gasoil A als 1,829 euros, en un context recent de fortes pujades. En aquest escenari, és habitual intentar “fer durar més” el dipòsit, però els especialistes en automoció avisen que una cosa és omplir-lo i una altra, ben diferent, és forçar-lo més enllà del que marca la pistola. Aquí és on cal afinar el missatge de la notícia original. Dir que “mai no s’hauria de portar el dipòsit ple” és una formulació massa rotunda. El que desaconsellen organismes i experts no és circular amb el dipòsit ple, sinó continuar posant combustible després del primer clic automàtic de la mànega. Tant l’EPA com AAA i Consumer Reports coincideixen que aquest hàbit de “rematar” el dipòsit pot fer que el combustible líquid arribi al sistema de recuperació de vapors i saturi el canister de carbó actiu, una peça pensada per treballar amb vapors, no pas amb gasolina líquida. Per tant, el problema no és anar amb el dipòsit ple després d’un proveïment normal, sinó sobreomplir-lo. Quan la pistola s’atura sola, el vehicle ja ha arribat al nivell previst pel sistema. Si encara s’hi insisteix, es pot comprometre el circuit EVAP, augmentar emissions i, en alguns casos, acabar encenent-se el testimoni d’avaria del motor o arribar una reparació que no serà precisament barata. Consumer Reports recorda que afegir més combustible després del tall automàtic pot danyar el canister; AAA també adverteix que fer-ho de manera habitual pot reduir la capacitat d’aquest sistema o fins i tot inutilitzar-lo. La temperatura i l’entorn també hi tenen un paper, però aquí convé evitar exageracions. És cert que la calor afavoreix l’evaporació i que els vapors del combustible s’han de gestionar correctament, però això no vol dir que un cotxe estigui en risc per portar el dipòsit ple de manera normal. El que sí que és recomanable és deixar que el sistema faci la seva feina i no intentar encabir-hi més carburant del compte després del tall de seguretat. L’EPA, de fet, fa anys que repeteix aquest consell perquè el combustible extra pot acabar tornant al sistema de recuperació de vapors o generar abocaments innecessaris. Pel que fa al nivell ideal de combustible en l’ús quotidià, la recomanació més estesa és no apurar-lo massa. AAA assenyala que és una bona pràctica mantenir el dipòsit com a mínim per sobre d’un quart, sobretot per seguretat i per evitar problemes associats a circular massa al límit. Ara bé, presentar els tres quarts com una norma fixa és excessiu: més que una regla mecànica universal, és un marge prudent que alguns professionals consideren còmode per al dia a dia. En resum, la idea de fons és clara: el risc no és omplir el dipòsit, sinó passar-se d’omplert. Si la pistola fa clic, el millor és aturar-se. És el consell més simple per evitar avaries al sistema de vapors, no malbaratar diners i mantenir el vehicle en bon estat, tant a ciutat com a carretera. / CC0

Bruna Segura

Girona

La situació del petroli a escala mundial continua marcada per la incertesa, i això es nota directament a les benzineres. A l’Estat espanyol, els carburants han tornat a pujar aquests darrers dies arran de la tensió internacional, amb una gasolina 95 que aquest 12 de març de 2026 se situava de mitjana al voltant dels 1,696 euros per litre. En aquest context, molts conductors intenten aprofitar al màxim cada repostatge, però alguns especialistes adverteixen que fer-ho sense mesura pot acabar passant factura al vehicle.

Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat el mecànic Juan José Ebenezer, conegut a xarxes per compartir consells sobre manteniment, que adverteix que portar el dipòsit massa ple de manera continuada no és una bona idea. Segons explica, el comportament del combustible pot variar segons si es tracta de gasolina o dièsel, i també en funció de la temperatura i del clima.

En el cas dels vehicles de gasolina, assenyala que quan el dipòsit va excessivament carregat, part del combustible pot arribar a zones del sistema que no haurien de rebre líquid de manera constant. Això pot acabar afectant elements com la vàlvula canister o el filtre de carbó actiu, peces relacionades amb la gestió dels vapors del combustible. Segons diferents fonts especialitzades, forçar el proveïment més enllà del tall automàtic de la pistola pot saturar aquest sistema i provocar avaries o un funcionament incorrecte.

El mecànic també posa el focus en l’entorn. No és el mateix circular en una zona freda que fer-ho en un territori més càlid, com passa en molts punts del sud de l’Estat espanyol. La calor, l’evaporació, els canvis de pressió i el moviment del vehicle poden influir en la manera com respon el combustible dins del dipòsit, sobretot quan aquest va massa carregat.

A més, remarca que un excés de líquid pot generar més pressió interna en determinades situacions. Tot i que el dipòsit disposa de sistemes de seguretat i no hi ha risc d’explosió en condicions normals, sí que es poden veure afectats altres components del vehicle amb el pas del temps si aquest hàbit es repeteix sovint.

Notícies relacionades

Per evitar problemes i conservar el cotxe en bon estat, la recomanació de l’expert és apostar per un nivell moderat de combustible. En el seu cas, considera que l’ideal és moure’s al voltant dels tres quarts del dipòsit i procurar no baixar mai d’un quart. Més enllà que cada conductor tingui els seus costums, el missatge és clar: ni apurar-lo massa ni obsessionar-se a omplir-lo sempre fins dalt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
  2. Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
  3. Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
  4. L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
  5. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  6. Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
  7. Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
  8. L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA

Un famós mecànic adverteix: "No duguis mai el dipòsit ple" si no vols problemes

Un famós mecànic adverteix: "No duguis mai el dipòsit ple" si no vols problemes

Alumnes de Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura transformen en música dues obres medievals del Museu d'Art de Girona

Alumnes de Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura transformen en música dues obres medievals del Museu d'Art de Girona

Cap Butaca Buida vol omplir una vintena de teatres gironins

Cap Butaca Buida vol omplir una vintena de teatres gironins

Finalment la ciència dona una resposta definitiva: Què és pitjor per a la salut, el vaper o el tabac?

Finalment la ciència dona una resposta definitiva: Què és pitjor per a la salut, el vaper o el tabac?

2x1 per veure "Lumiero"

2x1 per veure "Lumiero"

2x1 per veure "Fantasmes de Guerra"

2x1 per veure "Fantasmes de Guerra"

El gest d’Araujo amb Ter Stegen

El gest d’Araujo amb Ter Stegen

Primera denúncia contra Netanyahu i Trump davant del tribunal de la Haia

Primera denúncia contra Netanyahu i Trump davant del tribunal de la Haia
Tracking Pixel Contents