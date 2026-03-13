Un famós mecànic adverteix: "No duguis mai el dipòsit ple" si no vols problemes
Els experts alerten que forçar el proveïment més enllà del tall automàtic pot malmetre el sistema d’evaporació del vehicle; el consell no és no portar-lo ple, sinó no sobreomplir-lo
La situació del petroli a escala mundial continua marcada per la incertesa, i això es nota directament a les benzineres. A l’Estat espanyol, els carburants han tornat a pujar aquests darrers dies arran de la tensió internacional, amb una gasolina 95 que aquest 12 de març de 2026 se situava de mitjana al voltant dels 1,696 euros per litre. En aquest context, molts conductors intenten aprofitar al màxim cada repostatge, però alguns especialistes adverteixen que fer-ho sense mesura pot acabar passant factura al vehicle.
Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat el mecànic Juan José Ebenezer, conegut a xarxes per compartir consells sobre manteniment, que adverteix que portar el dipòsit massa ple de manera continuada no és una bona idea. Segons explica, el comportament del combustible pot variar segons si es tracta de gasolina o dièsel, i també en funció de la temperatura i del clima.
En el cas dels vehicles de gasolina, assenyala que quan el dipòsit va excessivament carregat, part del combustible pot arribar a zones del sistema que no haurien de rebre líquid de manera constant. Això pot acabar afectant elements com la vàlvula canister o el filtre de carbó actiu, peces relacionades amb la gestió dels vapors del combustible. Segons diferents fonts especialitzades, forçar el proveïment més enllà del tall automàtic de la pistola pot saturar aquest sistema i provocar avaries o un funcionament incorrecte.
El mecànic també posa el focus en l’entorn. No és el mateix circular en una zona freda que fer-ho en un territori més càlid, com passa en molts punts del sud de l’Estat espanyol. La calor, l’evaporació, els canvis de pressió i el moviment del vehicle poden influir en la manera com respon el combustible dins del dipòsit, sobretot quan aquest va massa carregat.
A més, remarca que un excés de líquid pot generar més pressió interna en determinades situacions. Tot i que el dipòsit disposa de sistemes de seguretat i no hi ha risc d’explosió en condicions normals, sí que es poden veure afectats altres components del vehicle amb el pas del temps si aquest hàbit es repeteix sovint.
Per evitar problemes i conservar el cotxe en bon estat, la recomanació de l’expert és apostar per un nivell moderat de combustible. En el seu cas, considera que l’ideal és moure’s al voltant dels tres quarts del dipòsit i procurar no baixar mai d’un quart. Més enllà que cada conductor tingui els seus costums, el missatge és clar: ni apurar-lo massa ni obsessionar-se a omplir-lo sempre fins dalt.
