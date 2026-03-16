La benzina i el dièsel es disparen amb la guerra: així actua "l’efecte coet i ploma"
La guerra i la tensió internacional han tornat a pressionar els preus de la gasolina i el dièsel, amb increments molt notables
L’última escalada dels preus de la gasolina i el dièsel, marcada per l’impacte de la guerra i la inestabilitat geopolítica, ha reobert una pregunta habitual entre els conductors: per què el combustible s’encareix tan de pressa i, en canvi, tarda tant a abaratir-se? Aquesta dinàmica respon a un mecanisme conegut com a “efecte coet i ploma”, que descriu la manera com les pujades del petroli es traslladen gairebé de seguida a les benzineres, mentre que les baixades arriben molt més a poc a poc.
Què és l’efecte coet i ploma
Aquest concepte econòmic explica el comportament dels preus dels carburants. Quan el petroli puja als mercats internacionals, la gasolina i el dièsel acostumen a encarir-se ràpidament, com un coet que s’enlaira. En canvi, quan aquest baixa, el rebut del conductor no cau amb la mateixa velocitat, sinó de forma molt més lenta, com una ploma que baixa suaument.
Com es fixa el preu del combustible
El cost del petroli és clau, però no és l’únic element que determina el preu final. Abans que el combustible arribi al sortidor, ha de passar per tot un procés que inclou transport, refinatge, emmagatzematge i distribució. Aquesta cadena industrial i logística també pesa en el preu que acaba pagant el consumidor.
Quan el petroli s’encareix, moltes benzineres ajusten de seguida els preus per avançar-se al cost més alt que assumiran en les pròximes compres. Això fa que l’augment es noti gairebé immediatament i que el conductor percebi amb rapidesa l’impacte de qualsevol repunt del petroli.
Per què les baixades triguen més
Quan el petroli recula, la situació és diferent. Sovint les estacions de servei encara estan venent combustible adquirit abans, quan el cost era més elevat. Fins que no es dona sortida a aquest estoc, la rebaixa no s’aplica del tot, i per això el descens dels preus acostuma a ser més lent, gradual i menys visible.
Aquesta manera de funcionar respon tant a criteris comercials com logístics i financers. Les empreses procuren no assumir de cop una rebaixa sobre producte comprat més car, i això acaba alentint la baixada que espera el consumidor.
El mercat energètic també està condicionat per altres elements. En molts països, poques companyies concentren bona part del negoci, i això redueix la competència a l’hora d'abaixar preus amb rapidesa. A més, la gasolina és un bé essencial per a molts conductors, de manera que la demanda es manté força estable encara que el cost pugi.
El pes dels impostos
Al preu final s’hi afegeixen impostos, taxes i altres costos fixos que tenen un pes molt rellevant. Per això, els moviments del petroli no sempre es traslladen de manera proporcional ni immediata al que es paga a les benzineres.
Un fenomen que es repeteix en cada crisi
L’efecte coet i ploma es fa especialment evident en etapes de crisi energètica, conflictes internacionals, tensions geopolítiques o canvis en la producció mundial de petroli. És en aquest context, com s’ha vist amb l’impacte de la guerra sobre els mercats, quan les pujades arriben ràpidament al dipòsit i les baixades, en canvi, es fan esperar molt més. Per això molts conductors tenen la sensació que omplir el cotxe s’encareix en qüestió de dies, però s’abarateix amb molta més lentitud.
