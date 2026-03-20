Compte amb els excessos de velocitat: la DGT prepara noves mesures de presó

Si s'aprova la mesura, la DGT podria portar a presó aquells conductors que superin els 50 km/h en ciutat o els 70 km/h en carretera per sobre del límit establert

Ramón Baylos

Un dels assumptes que més preocupen la DGT des de fa anys té a veure amb el fet que molts conductors no respecten els límits de velocitat de les carreteres. Davant d’això, hi ha mesures en forma de sancions i multes per a qui no compleixi la normativa.

Tot i així, el Govern considera que aquestes mesures no són suficients i busca la manera que els excessos de velocitat comportin l’ingrés a presó amb més facilitat que fins ara.

El nucli de la qüestió és que, perquè un excés de velocitat sigui catalogat com a delicte, l’infractor ha de circular a 60 quilòmetres per hora per sobre del límit en via urbana i a 80 en carretera.

Ara bé, la DGT, en col·laboració amb el Govern, preveu reduir el llindar a partir del qual els infractors passaran a ser considerats delinqüents. D’aquesta manera, les xifres quedarien així:

Si una persona circula 50 quilòmetres per hora per sobre del límit en ciutat i 70 en carretera, la infracció es considerarà un delicte penal i serà jutjada com si fos un delinqüent en tota regla.

Això sí: el Govern mantindria intactes les penes que s’imposarien en aquests casos, amb una estada a presó d’entre 3 i 6 mesos, en funció de la gravetat de la infracció.

Aquestes mesures, encara pendents d’aprovació, es plantegen amb l’objectiu de reduir el nombre d’accidents a la carretera, atès que sovint els provoquen persones que no respecten el reglament de la DGT.

Sense anar més lluny, el nombre de morts a les vies durant el 2025 va arribar a 1.119; una xifra que continua sent escandalosa fins i tot amb els controls que la DGT ha desplegat al llarg dels darrers mesos.

Mor als 86 anys l'actor Chuck Norris

La dansa urbana se cita al Festival SÓC de Torroella de Montgrí

Arbúcies recupera el pas de la Volta a Catalunya quaranta anys després

Els gironins que es declaren insolvents creixen un 22% durant el 2025 i gairebé 1.200 demanen ajuda als jutjats

Blanes instal·la «hotels d'insectes» per frenar plagues i guanyar biodiversitat

Les cues per l'accident a l'AP-7 a Pont de Molins

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Vidreres declara Can Deulofeu Bé Cultural d'Interès Local

Tracking Pixel Contents