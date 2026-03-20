Compte amb els excessos de velocitat: la DGT prepara noves mesures de presó
Si s'aprova la mesura, la DGT podria portar a presó aquells conductors que superin els 50 km/h en ciutat o els 70 km/h en carretera per sobre del límit establert
Ramón Baylos
Un dels assumptes que més preocupen la DGT des de fa anys té a veure amb el fet que molts conductors no respecten els límits de velocitat de les carreteres. Davant d’això, hi ha mesures en forma de sancions i multes per a qui no compleixi la normativa.
Tot i així, el Govern considera que aquestes mesures no són suficients i busca la manera que els excessos de velocitat comportin l’ingrés a presó amb més facilitat que fins ara.
El nucli de la qüestió és que, perquè un excés de velocitat sigui catalogat com a delicte, l’infractor ha de circular a 60 quilòmetres per hora per sobre del límit en via urbana i a 80 en carretera.
Ara bé, la DGT, en col·laboració amb el Govern, preveu reduir el llindar a partir del qual els infractors passaran a ser considerats delinqüents. D’aquesta manera, les xifres quedarien així:
Si una persona circula 50 quilòmetres per hora per sobre del límit en ciutat i 70 en carretera, la infracció es considerarà un delicte penal i serà jutjada com si fos un delinqüent en tota regla.
Això sí: el Govern mantindria intactes les penes que s’imposarien en aquests casos, amb una estada a presó d’entre 3 i 6 mesos, en funció de la gravetat de la infracció.
Aquestes mesures, encara pendents d’aprovació, es plantegen amb l’objectiu de reduir el nombre d’accidents a la carretera, atès que sovint els provoquen persones que no respecten el reglament de la DGT.
Sense anar més lluny, el nombre de morts a les vies durant el 2025 va arribar a 1.119; una xifra que continua sent escandalosa fins i tot amb els controls que la DGT ha desplegat al llarg dels darrers mesos.
