La DGT endureix les normes per a càmpers i autocaravanes: hauràs de passar més ITV i compte amb l’estacionament

Quins són els canvis que afecten els vehicles de caravaning?

Usuaris pujant en una autocaravana, en una imatge d'arxiu.

Usuaris pujant en una autocaravana, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

David Cruz

Si tens una autocaravana o una camper a casa, para atenció a les últimes novetats que ha introduït la Direcció General de Trànsit (DGT) pel que fa al seu ús, la conducció i altres detalls relacionats amb els vehicles de caravaning.

L’objectiu d’aquestes novetats no és cap altre que adaptar les normes a la realitat actual i millorar la seguretat tant dels conductors com dels ocupants.

Quins són els canvis relatius a les normes d’autocaravanes i càmpers

Un dels canvis més importants afecta la ITV: la DGT distingeix ara entre autocaravanes i càmpers, amb requisits diferents segons el tipus de vehicle:

En el cas de les autocaravanes, es manté un sistema similar al dels turismes: exemptes fins als quatre anys, passen inspecció cada dos anys fins als deu i després anualment.

Tanmateix, les càmpers tindran condicions més exigents. Han de passar la ITV cada any fins a complir deu anys, i a partir de llavors, cada sis mesos.

Un altre punt clau afecta l’estacionament a les ciutats. La DGT recorda que aquests vehicles poden estacionar com qualsevol altre, sempre respectant la normativa municipal de cada consistori.

Els ajuntaments poden limitar el temps d’estacionament o fins i tot prohibir l’acampada en zones urbanes. Restriccions que busquen evitar problemes de trànsit i convivència.

D’altra banda, la normativa incorpora nous senyals, com el que indica punts de buidatge d’aigües residuals per a càmpers i autocaravanes, facilitant així el seu ús en rutes.

Quin és l’objectiu d’aquests canvis i novetats en matèria de trànsit La DGT busca posar ordre en un sector que està en auge, reduint conflictes a ciutats i carreteres, i adaptant la regulació al creixement del caravaning a Espanya, tant nacional com internacional.

La DGT endureix les normes per a càmpers i autocaravanes: hauràs de passar més ITV i compte amb l’estacionament

La DGT endureix les normes per a càmpers i autocaravanes: hauràs de passar més ITV i compte amb l’estacionament

