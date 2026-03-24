La DGT endureix les normes per a càmpers i autocaravanes: hauràs de passar més ITV i compte amb l’estacionament
Quins són els canvis que afecten els vehicles de caravaning?
David Cruz
Si tens una autocaravana o una camper a casa, para atenció a les últimes novetats que ha introduït la Direcció General de Trànsit (DGT) pel que fa al seu ús, la conducció i altres detalls relacionats amb els vehicles de caravaning.
L’objectiu d’aquestes novetats no és cap altre que adaptar les normes a la realitat actual i millorar la seguretat tant dels conductors com dels ocupants.
Quins són els canvis relatius a les normes d’autocaravanes i càmpers
Un dels canvis més importants afecta la ITV: la DGT distingeix ara entre autocaravanes i càmpers, amb requisits diferents segons el tipus de vehicle:
En el cas de les autocaravanes, es manté un sistema similar al dels turismes: exemptes fins als quatre anys, passen inspecció cada dos anys fins als deu i després anualment.
Tanmateix, les càmpers tindran condicions més exigents. Han de passar la ITV cada any fins a complir deu anys, i a partir de llavors, cada sis mesos.
Un altre punt clau afecta l’estacionament a les ciutats. La DGT recorda que aquests vehicles poden estacionar com qualsevol altre, sempre respectant la normativa municipal de cada consistori.
Els ajuntaments poden limitar el temps d’estacionament o fins i tot prohibir l’acampada en zones urbanes. Restriccions que busquen evitar problemes de trànsit i convivència.
D’altra banda, la normativa incorpora nous senyals, com el que indica punts de buidatge d’aigües residuals per a càmpers i autocaravanes, facilitant així el seu ús en rutes.
Quin és l’objectiu d’aquests canvis i novetats en matèria de trànsit La DGT busca posar ordre en un sector que està en auge, reduint conflictes a ciutats i carreteres, i adaptant la regulació al creixement del caravaning a Espanya, tant nacional com internacional.
