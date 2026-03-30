Normativa
Hi ha un país de la UE que ja permet que els menors de 18 anys conduïsquen sols, ¿acabarà passant també a Espanya?
La Unió Europea ja va aprovar l’any passat que els joves de 17 anys pogueren obtindre el carnet de conduir i posar-se al volant d’un cotxe, sempre que ho feren acompanyats d’un adult.
Andrea Gil Modrego
Un dels símbols que tradicionalment ha marcat l’assoliment de la majoria d’edat ha sigut aconseguir el carnet de conduir. Complir els 18 anys és sinònim de poder posar-se al volant d’un cotxe, amb la llibertat (i responsabilitat) que això comporta.
No obstant això, en alguns països europeus, els joves de 17 anys es poden posar als comandaments d’un vehicle sempre que vagin acompanyats d’un adult. De fet, l’any passat, la Unió Europea va aprovar una nova normativa que estandarditza aquesta possibilitat. Encara que de moment a Espanya només està posada sobre la taula, el text aprovat per la UE acabarà transposant-se a la legislació espanyola.
Com a novetat, i sense eixir de la Unió Europea, hi ha un país que ja ha fet un pas més enllà i permet que els seus joves de 17 anys condueixin sense cap mena de supervisió. I l’experiment no ha eixit del tot bé.
A Dinamarca pots conduir amb 17 anys
Es tracta de Dinamarca, un país on els menors de 18 anys ja podien conduir si anaven acompanyats. El passat 1 de juliol de 2025, el govern danès va decidir donar encara més llibertat als seus adolescents, permetent-los conduir sols entre les cinc del matí i les huit de la vesprada. Durant les hores nocturnes sí que han d’anar amb un copilot apte o, altrament, s’enfrontaran a una multa d’entre 3.000 i 4.000 corones (400 i 535 euros), depenent de la reincidència.
L’objectiu d’aquesta mesura és que els joves adquireixin experiència al volant com més prompte millor perquè es converteixin en conductors experimentats tan aviat com sigui possible, però no només això. I és que, eliminant l’obligatorietat d’anar amb un adult durant el dia, els joves de zones amb una xarxa de transport públic més escassa guanyen llibertat d’aquesta manera. Això sí, abans de començar a conduir, cal contactar amb la companyia d’assegurances i especificar que un menor de 17 anys conduirà sol.
Tot i que aquesta nova normativa és positiva sobre el paper, una companyia d’assegurances nòrdica ha alertat que després de la seva implementació hi ha hagut un augment de les infraccions de trànsit, sobretot dels excessos de velocitat. L’asseguradora Gjensidige ha constatat que en el segon semestre de 2025, a Dinamarca, es van registrar 1.085 sancions contra conductors de 17 anys, quasi el doble de la primera meitat de l’any, quan la companyia d’un adult era obligatòria. Un dels factors que ha afectat aquest creixement de les infraccions és aquesta mateixa absència d’una figura d’"autoritat", que serveix de fre i límit per a l’adolescent al volant.
