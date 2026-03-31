Aquesta eina de la DGT et salvarà d'embussos i multes per Setmana Santa
Trànsit posa a l’abast dels conductors una eina que permet consultar en temps real l’estat de les carreteres, les incidències i altres elements clau abans de posar-se al volant aquests dies de màxima mobilitat
Arriben uns dies assenyalats de Setmana Santa i, amb ells, un augment important dels desplaçaments per carretera. Davant d’aquesta situació, la Direcció General de Trànsit recomana preparar bé el viatge i consultar abans l’estat de la xarxa viària per evitar retencions, sancions i maldecaps.
L’operació especial de trànsit arrenca aquest divendres a les tres de la tarda i s’allargarà fins a la mitjanit del dilluns 6 d’abril, coincidint amb un dels períodes de més circulació de tot l’any.
Consells bàsics abans de sortir
Trànsit insisteix en la necessitat de planificar el trajecte amb antelació i informar-se abans de sortir sobre l’estat de les carreteres i qualsevol incidència que pugui afectar el viatge.
També recorda algunes recomanacions bàsiques, com ara no fer servir el mòbil mentre es condueix, no posar-se al volant sota els efectes de l’alcohol o les drogues i respectar tant els límits de velocitat com la resta de normes de circulació.
La prudència, la paciència i l’atenció continuen sent claus per fer un trajecte segur.
L’eina que pot evitar cues i multes
Una de les eines més útils és el mapa interactiu de Trànsit, que permet consultar en temps real l’estat de tota la xarxa de carreteres. Aquest recurs recull incidències com ara retencions, obres, restriccions de circulació, condicions meteorològiques adverses, així com la ubicació de càmeres de control i radars de velocitat.
Això permet als conductors saber amb antelació què es poden trobar a la carretera i, si cal, replantejar la ruta abans de sortir.
Com funciona el mapa interactiu
Quan s’accedeix a aquesta eina, el primer que apareix és un mapa amb diferents símbols que indiquen les incidències actives. També es pot fer una cerca concreta per carretera, població, província o punt quilomètric, fet que ajuda molt si ja es té clar l’itinerari.
A més, el sistema fa servir un codi de colors molt visual per indicar l’estat de la circulació: negre quan no s’hi pot circular, vermell en cas de cues i marxa lenta, groc si hi ha alguna afectació però la via continua oberta, i verd quan no hi ha problemes destacables.
Una ajuda útil abans d’agafar el cotxe
Amb una consulta ràpida abans de sortir, aquesta eina es converteix en un suport pràctic per moure’s amb més tranquil·litat durant aquests dies. Saber on hi ha complicacions, controls o vies carregades pot ajudar a evitar pèrdues de temps i a fer el viatge amb més seguretat.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial