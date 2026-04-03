Omplir el dipòsit “a l’alemanya”: el mètode viral per estalviar cada vegada que omples el dipòsit
No es tracta només de mirar el preu del carburant, sinó també de saber on, quan i com convé omplir el dipòsit per gastar menys
Hi ha conductors que fan servir una manera molt concreta de repostar per mirar d’estalviar al màxim. Aquest mètode, conegut popularment com omplir el dipòsit “a l’alemanya”, es basa en una sèrie de recomanacions per reduir la despesa en combustible.
La idea principal és senzilla: no n’hi ha prou amb fixar-se només en el preu, sinó que cal tenir en compte altres factors que poden fer variar força el cost final.
Evitar les benzineres d’autopista
El consell més destacat és no repostar a les benzineres de l’autopista, perquè acostumen a ser bastant més cares que les que hi ha en vies secundàries o a prop de nuclis urbans.
La diferència de preu per litre pot ser prou alta com perquè, en un dipòsit mitjà, l’estalvi sigui clar. Per això, el més recomanable és sortir de la via principal i buscar estacions de servei en zones urbanes o polígons industrials, on hi sol haver més competència i preus més ajustats.
Planificar la parada també ajuda
Una altra clau és no improvisar. Planificar abans el punt on es vol repostar permet comparar opcions i escollir l’estació més econòmica abans d’iniciar el trajecte o durant el viatge.
Aquest petit canvi d’hàbits pot acabar tenint un impacte directe en la despesa global, especialment per a la gent que fa molts quilòmetres o viatja sovint.
Aplicacions útils per trobar preus més baixos
Per aplicar aquesta estratègia, és molt útil consultar aplicacions i eines que comparen preus en temps real.
Algunes permeten veure les benzineres més properes, filtrar per tipus de combustible, consultar l’evolució dels preus o localitzar estacions més barates al llarg de la ruta. Això facilita molt la recerca de punts on repostar sense pagar de més.
L’hora també pot marcar diferències
No només importa el lloc. El moment del dia i de la setmana també pot influir en el preu. Entre setmana, sobretot de dilluns a dimecres, es poden trobar tarifes més favorables que no pas en dies de més mobilitat.
A més, també s’apunta un petit factor físic: repostar al matí, quan la temperatura és més baixa, pot oferir una lleu avantatge perquè el combustible és una mica més dens. L’estalvi és petit, però sumat amb el temps també compta.
Petits gestos que acaben sumant
En definitiva, aquesta manera de repostar es basa en combinar planificació, observació i comparació. Evitar punts cars, buscar alternatives a prop de la ruta i triar bé el moment pot semblar un detall menor, però a la llarga pot ajudar a reduir notablement la factura del combustible.
