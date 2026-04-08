Compte: Trànsit estrena un nou senyal que afectarà milers de conductors

El nou símbol s’ha començat a veure en diverses carreteres i serveix per indicar un tipus de carril amb condicions d’ús específiques

Bruna Segura

Girona

Les normes de circulació continuen adaptant-se als nous escenaris de mobilitat i, en aquest context, Trànsit ha incorporat un nou senyal vertical que ja es pot veure en diferents carreteres.

Es tracta d’un símbol pensat per avisar els conductors de la presència d’un carril VAO, és a dir, un carril reservat per a vehicles d’alta ocupació.

Com és aquest nou símbol

El senyal és fàcil d’identificar: mostra un rombe blanc sobre fons blau. Es pot trobar tant en panells verticals com també pintat directament sobre l’asfalt.

La seva funció és informar de manera clara que aquell tram o carril està subjecte a una regulació concreta i que, abans d’incorporar-s’hi, cal comprovar si es compleixen les condicions exigides.

Qui pot circular per un carril VAO

Aquests carrils estan reservats, en general, a vehicles que porten dues persones o més. En alguns casos, també hi poden circular altres tipus de vehicles, com ara motocicletes, autobusos o taxis, sempre que així s’indiqui en la senyalització específica de la zona.

Per això, el nou senyal actua com un avís previ perquè el conductor sàpiga amb antelació si pot fer servir aquell carril o no.

Fer-ne un ús incorrecte pot comportar sanció

Circular per un carril VAO sense complir els requisits pot comportar una multa de fins a 200 euros.

Per aquest motiu, es posa especial èmfasi en recordar les condicions d’ús, sobretot en períodes de gran mobilitat, quan aquest tipus de carrils poden tenir un paper important per fer més fluida la circulació.

Més control a la carretera

Aquest nou senyal arriba acompanyat d’un reforç dels sistemes de vigilància, amb dispositius de control de velocitat de dimensions reduïdes que es poden col·locar en punts on els radars convencionals serien menys efectius.

L’objectiu és reforçar la seguretat i augmentar la vigilància en trams sensibles sense alterar excessivament la circulació.

Més senyalització per fer el trànsit més fluid

Amb aquesta incorporació, es busca millorar la informació que reben els conductors i afavorir un ús més eficient de la xarxa viària. La combinació de nova senyalització i més control apunta a una mateixa idea: reduir riscos i fer més segurs els desplaçaments.

