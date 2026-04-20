Balisa V16
Data de caducitat de la balisa V16: la DGT confirma que el dispositiu té data límit d'ús
Aquest dispositiu que substitueix els triangles va començar a ser obligatori el passat 1 de gener i no portar-lo és motiu de multa
Eugenio Viñas
La balisa V16 ha copat titulars i temes de conversa des que es va anunciar que seria obligatòria a partir del passat 1 de gener. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacat els "clars i importants beneficis" de la balisa V16 davant "els rumors falsos i notícies enganyoses que han circulat en els últims mesos, en moltes ocasions encoratjats per la dreta i la ultradreta i, el que és pitjor, de manera conscient i deliberada".
En la seva intervenció a la Comissió del ram del Congrés, Marlaska ha definit les balises com "un dispositiu de presenyalització avançat, d'ús senzill, que minimitza riscos i que incrementa la seguretat". De fet, ha detallat que, fins al 15 de febrer, hi ha hagut més de 100.000 activacions de V16 publicades al Punt d'accés nacional d'informació de trànsit, fet que suposa 2.300 activacions al dia.
Marlaska també s'ha referit al Balanç de Sinistralitat Viària del 2025, quan 103 vianants van morir a les carreteres, un 10% dels morts en accidents de trànsit, "entre altres raons, per sortir del seu turisme, i en alguns casos, per col·locar els triangles" d'emergència.
Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), aportades pel ministre, entre 2018 i 2024 "els morts per atropellament a la carretera en baixar del vehicle van ascendir a 159, una mitjana de 24 persones per any". Segons el ministre de l'Interior, el Govern va apostar per la balisa V16 "des del convenciment que ajudarà a reduir aquest factor de mortalitat viària i perquè s'alinea de manera clara" amb l'estratègia de mobilitat connectada "amb un únic objectiu: disminuir el nombre de víctimes mortals a la carretera".
Data de caducitat de la balisa
Cal recordar que, tal com assenyala la DGT la balisa V16 té "data de caducitat". El dispositiu integra a l'interior de la seva carcassa tots els elements necessaris per al seu funcionament, inclosos els de comunicacions, sense que hagis de recórrer a elements externs com aplicacions de telèfons mòbils o altres de similars.
Pel que fa a la durada del servei, les companyies telefòniques no cobraran als particulars cap quantitat pel servei de connectivitat. La legislació marca una disponibilitat de connectivitat mínima de 12 anys, el cost de la qual ja està contemplat en el preu de venda del V16, per la qual cosa, un cop adquirit, no hauràs de pagar cap mena de quota addicional. Això sí, és important observar la data de caducitat que trobaràs impresa tant a l'envàs com en el mateix dispositiu".
"La balisa V16 funciona gràcies a una font d'alimentació interna que pot variar en funció del model adquirit. Alguns utilitzen piles alcalines no recarregables i altres porten bateries de liti recarregables per USB. En tots els casos, han de garantir un mínim de 30 minuts de funcionament continu després de l'activació. A més, tal com indica la normativa que el regula, han de tenir una autonomia mínima, en repòs, de 18 mesos", explica la DGT.
Un cop s'esgoti la bateria del dispositiu, l'únic que ha de fer l'usuari és canviar les piles, que en la seva majoria solen ser del tipus AAA.
