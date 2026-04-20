Consells
¿Com pots registrar el teu VMP o patinet a la DGT?
T'expliquem tots els passos que has de seguir per registrar correctament el teu patinet a la Dirección General de Tráfico
Elena Castellano
Per poder circular amb el teu Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) has de registrar-lo a la seu de la DGT per obtenir el teu adhesiu. Aquesta norma va entrar en vigor aquest 2026 i el registre serà obligatori per a la circulació legal.
Aquests són els passos que cal seguir per poder registrar-lo fàcilment per internet:
Inscripció al registre nacional de vehicles
Els titulars o tutors legals hauran d'accedir a la Seu Electrònica de la DGT amb el Certificat Electrònic o Cl@ve. Un cop dins hauran d'emplenar les dades que s'indiquin:
- Dades personals, nom i cognoms, localitat, DNI, etc.
- Número de certificat i número de sèrie (a la placa de marcatge)
- Fitxa tècnica de característiques
Recorda que els VMP que no disposin de certificat de circulació i, per tant, no comptin amb placa de marcatge, únicament hauran de presentar la factura, la fitxa tècnica o una fotografia del vehicle.
La identificació d'aquest tipus de VMP tindrà caràcter exclusivament temporal fins al 22 de gener de 2027, data a partir de la qual no podran circular.
Pagament de les taxes
Un cop adjuntades totes les dades, caldrà procedir al pagament de les taxes, que són 8,67 euros. Per fer-ho, només cal tenir la targeta a mà, emplenar les dades i pagar l'import indicat.
Número d'inscripció
Un cop finalitzat el tràmit, obtindràs el número d'inscripció i la DGT expedirà electrònicament el certificat d'inscripció digital en format PDF.
Imprimir l'adhesiu
Un cop obtingut el certificat d'inscripció, el titular podrà adquirir l'etiqueta identificativa en un manipulador de plaques habilitat. Aquesta etiqueta s'haurà de col·locar al portaidetificador destinat a aquest efecte o en un lloc visible en cas de no disposar-ne.
Un cop obtinguis el teu certificat, hauràs d'anar a la teva asseguradora a contractar l'assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell