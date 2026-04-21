Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
regularització migrantscàsting Disney Gironaocupes Gironapatinets elèctricsGirona-BetisSant Jordi
instagramlinkedin

La DGT posa ordre als patinets: així has de registrar el teu VMP per circular legalment

La nova normativa obliga a registrar els patinets elèctrics a la DGT i a contractar una assegurança de responsabilitat civil per poder circular legalment

Ara hauran de dur una matrícula identificativa / senivpetro

Abril Benítez

Els patinets elèctrics ja no es consideren un simple mitjà per moure’s per ciutat: per al Govern, la Direcció General de Trànsit (DGT) són un vehicle, han d’estar identificats i han de portar assegurança de responsabilitat civil per cobrir danys a vianants o accidents.

La nova regulació dels patinets ja és aquí

La regulació s’ha endurit per tres motius: per l’ús massiu d’aquests vehicles a les vies urbanes, perquè la llei els incorpora dins el nou marc de control i assegurament, i perquè l’Executiu vol reforçar la protecció de les víctimes en cas d’accident. La Llei 5/2025, impulsada per adaptar la normativa espanyola a la directiva europea sobre assegurança obligatòria, amplia la cobertura i crea l’obligació d’assegurar també aquests vehicles personals lleugers.

La part clau del canvi és el calendari. L’obligació d’assegurar els VMP va entrar en vigor el 2 de gener de 2026, però la mesura quedava pendent de la posada en marxa del registre. Aquest pas es va activar amb el Reial decret 52/2026, aprovat pel Consell de Ministres, que regula el Registre de Vehicles Personals Lleugers dins del Registre Nacional de Vehicles que gestiona la DGT, organisme del Ministeri de l’Interior.

A més, la normativa diferencia entre patinets certificats i antics. Els VMP comercialitzats a partir del 22 de gener de 2024 han d’estar certificats. Els venuts fins al 21 de gener de 2024 poden continuar circulant sense aquest certificat només fins al 22 de gener de 2027. A partir d’aquella data, només podran anar per la via pública els que compleixin el manual tècnic i disposin de certificat VMP.

Què has de fer per registrar el patinet a la DGT

Què necessites abans de començar

Per fer el tràmit a internet, el titular del vehicle —o el tutor legal, si el propietari és menor— ha d’entrar a la Seu Electrònica de la DGT amb Certificat Electrònic o Cl@ve. La mateixa DGT recorda que la inscripció és imprescindible abans de contractar l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

També cal tenir preparada la documentació bàsica: les dades personals del titular, el número de certificat del vehicle i el número de sèrie o bastidor que figura a la placa de marcatge, a més de la fitxa tècnica o documentació de característiques. Si el patinet no està certificat, al formulari s’hi ha d’indicar expressament “vehicle no certificat”.

Pas 1: entrar a la Seu Electrònica

El primer pas és accedir al tràmit d’inscripció d’un Vehicle de Mobilitat Personal dins la Seu Electrònica. El sistema permet inscriure un patinet propi perquè la DGT generi un número de placa i el corresponent certificat digital. En el cas dels menors, el procés l’ha de fer el tutor legal.

Pas 2: omplir les dades del vehicle

Un cop dins, s’han d’introduir les dades del titular i les dades tècniques del VMP. Si el vehicle disposa de certificat de circulació, s’hi incorpora el número de certificat. Si no en té, però encara entra dins el període transitori, es pot tramitar igualment com a vehicle no certificat.

Un patinet elèctric, en una imatge d'arxiu.

La nova normativa dels patinets elèctrics / Ajuntament de Roses

Pas 3: pagar la taxa

Després d’adjuntar la informació, s’ha d’abonar la taxa administrativa del tràmit, identificada per la DGT com a taxa 4.1. L’import concret es consulta al catàleg vigent de taxes de la Seu Electrònica abans de completar la sol·licitud.

Pas 4: obtenir el número d’inscripció

Quan el registre queda validat, la DGT expedeix electrònicament el certificat d’inscripció digital en format PDF i assigna al patinet un número d’inscripció. Aquest document és el que acredita que el vehicle ja consta al registre oficial.

Pas 5: comprar i col·locar l’etiqueta identificativa

Amb el certificat ja descarregat, el titular pot adquirir l’etiqueta identificativa en un centre autoritzat d’expedició de plaques. Aquesta etiqueta, amb format semblant a una matrícula adaptada al VMP, s’ha de col·locar en un lloc visible del vehicle.

Pas 6: contractar l’assegurança obligatòria

L’últim pas és anar a l’asseguradora i formalitzar l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Aquest és el punt central de la reforma: el Govern vol que els danys causats per un patinet elèctric a un vianant o en un accident no quedin sense cobertura, i per això ha convertit el registre previ en una condició indispensable per poder assegurar el vehicle i circular legalment.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents